Саакашвили пообещал вернуться на Украину в середине сентября

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину 10 сентября в сопровождении "журналистов, депутатов и простых людей". Об этом политик заявил во время онлайн-конференции.

Саакашвили призвал своих сторонников содействовать его возвращению: по словам экс-губернатора, они могут выстроиться в "живой коридор" и помочь ему пересечь границу. Саакашвили назвал номер горячей линии, позвонив на которую его соратники могут получить соответствующие инструкции.

Михаил Саакашвили сейчас находится в Польше. В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. Саакашвили эту информацию отрицает.

Украинский паспорт Саакашвили получил в мае 2015 года, после того как стал главой Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года он покинул этот пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, "лично поддерживает" президент Порошенко.