Священнику из Омска не дают служить в храме из-за его участия в выборах

Омскому священнику Владимиру Ковалеву запретили служить в церкви из-за его участия в выборах депутатов городского совета. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Сибирь".

Представители епархии, ссылаясь на выборы решения Архиерейского собора русской православной церкви и Священного Синода, утверждают, что служителям церкви запрещено участвовать в выборах. Юристы отмечают, что российскими законами подобных запретов не установлено. Сам священник считает, что таким образом на него оказывается давление со стороны местной епархии.

Владимир Ковалев четверть века отслужил в местном соборе Воздвижения Креста Господня. Пять лет назад он вышел на пенсию, но время от времени проводил службы. Однако после того, как он был зарегистрирован кандидатом на выборах в городской совет от партии "Справедливая Россия", по распоряжению настоятеля его перестали пускать в храм, не разрешив даже забрать личные вещи из кельи.

По словам отца Владимира, баллотироваться в депутаты его попросили прихожане.

В Единый день голосования 10 сентября жителям Омска предстоит выбрать 40 депутатов городского совета.