Кто на Сечина?

Суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым начался с сенсационного заявления. В ответ на обвинение в вымогательстве двух миллионов долларов Улюкаев заявил, что никакой взятки он брать не собирался, а вручение сумки с деньгами было срежиссировано главой Роснефти Игорем Сечиным:

<...> Cчитаю необходимым заявить, что передача мне этой сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина, ждали моих незаконных требований о передаче взятки, естественно, не дождались таковых и в конце концов, понимая, что их не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом важных текущих вопросов деятельности компании и желания показать мне компанию, уговорил меня приехать в "Роснефть". Обвинение полностью проигнорировало обстоятельства передачи мне Сечиным сумки, которые в совокупности не оставляет сомнений в совершении в отношении меня провокации.

Всплыли в суде и другие интересные подробности: в частности, Сечин утверждает, что взятку Улюкаев требовал на саммите БРИКС в Индии.

​Anna Mongayt

прекрасный сегодняшний факт, что, по мнению следствия, Улюкаев вымогал взятку у Сечина, когда они оба были в Гоа. Живо представила себе транс где-нибудь в джунглях. Все эти священные коровы, чай-мамы, флюра, кислый дым коромыслом. И вдруг луч стробоскопа, и ты видишь, святые угодники, Улюкаев вымогает взятку у Сечина. Вот где можно психику подорвать.

История выглядит загадочно даже в свете заявления о провокации, отмечают в Сети. Еще до того, как прозвучало обвинение в адрес Сечина, Сергей Лесков писал в блоге на сайте "Росбалта":

Дело бывшего министра Улюкаева укрепляет уверенность публики в том, что в России судят не за то, что виноват, а потому, что это кому-то выгодно. Многие эксперты, в том числе глава РСПП Александр Шохин, сам долго работавший в правительстве на должности вице-премьера, считают, что два злосчастных миллиона — это бонус чиновникам министерства за оперативное и грамотное сопровождение сделки по приобретению «Роснефтью» компании «Башнефть». Общепринятая практика никогда не оборачивалась неприятностями. И уж, конечно, кажется, что бывалый министр не мог вымогать взятку, поскольку сделка была одобрена самим президентом. Ведь на вымогательство в такой ситуации не пошел бы даже самоубийца.

Мнение процитированных экспертов поддерживает и политолог ​Валерий Соловей:

Незаконно, но "все всегда так делали"

Общепринятая практика - вручать чиновникам неформальный денежный бонус после завершения сделки, к которой они были причастны.

Это к истории о провоцировании Улюкаева взяткой.

Maxim Dbar

Что говорит о том, что (а) со стороны Сечина и ко была провокация взятки (б) что Улюкаев в рамках устоявшихся традиций и обычаев принимал вознаграждение, будучи чиновником, то есть получал взятки. То есть, неправы все))



Скорее всего в рамках данной истории не Улюкаев просил, а Сечин настаивал, а у Улюкаева не было аргументов, чтобы отвергнуть бонус, не опасаясь обидеть Игоря Ивановича. А оно вот как вышло

Denis Kalinin

Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев заявил, что действительно вроде взял случайно какие-то деньги. Но не думал, что это взятка. Просто Сечин его неправильно понял, а потом уже было невежливо отказываться.

Стоит ли верить словам Улюкаева? Михаил Ходорковский считает, что однозначно да:

Мягко журит Сечина Эдуард Лимонов:

Я думаю что там налицо предательство дружбы, дружеских отношений.

Надо найти идиота, который бы сам полез в явную мышеловку. Только дружба, доверие безоговорочное могло двигать министром Улюкаевым, поехавшим в ловушку головой вперёд.



Морально конечно Сечин подлежит,чему ? ну, моральному осуждению...

А по закону, закону, закону вероятно Сечин окажется прав.

Другие комментаторы видят в заявлении подсудимого неудачную попытку защититься.

Damian Kudryavtsev

Вот при всей чуме на оба дома, хочется обсудить линию защиты. Вы, например, обвиняетесь в изнасиловании. "Меня спровоцировали!" Так насиловали или нет? Это отрицание или указание на смягчающие обстоятельства?

Алексей Федяров

Важно понимать, что заявляя о провокации взятки человек подтверждает, что взятку в итоге получил. Просто не сам инициировал этот процесс, а стал жертвой уговоров. Уговорили взять. Это да, в корне меняет дело.

Mary Troitskaya

УК РФ не указывает "провокацию" в качестве смягчающих или еще каких-то обстоятельств дела, поэтому "Меня спровоцировали!" - скорее, признание, чем что-то иное.​

Но есть и те, кто склоняется к мысли, что перед нами не защита, а месть человека, загнанного в угол.

​Павел Чиков

Улюкаев в суде обвинил Сечина и ФСБ в провокации взятки. Ну то есть министр российского правительства обвинил главу госкорпорации и спецслужбу в запрещенных законом методах, политически мотивированном уголовном преследовании. Целью провокации, как можно предположить, стало устранение препятствия в виде позиции министерства по рейдерскому захвату Башнефти.

Ну, скажем, арестованный директор Федеральной резервной системы США в суде округа Колумбия заявил, что управляющий активами Дональда Трампа совместно с руководством ФБР организовал в отношении него провокацию и фальсифицировал материалы уголовного дела.

Государственное рейдерство прямо сейчас на деле Улюкаева превращается в главный узаконенный метод экономической деятельности. Понятно, что такое заявление Улюкаева означает ва-банк и провал всех попыток разрулить и неформально порешать с уголовкой. Понятно, что за такое заявление выхватит он по-максимуму.

Согласны с этой версией и в телеграм-канале Методичка:

В свете последних заявлений экс-министра Улюкаева всё меньше сомнений, что приговор будет обвинительным, а сам срок реальным. Гадать о том, была ли у него альтернатива (тихий процесс, признание вины и наказание под стать Васильевой) или нет, бессмысленно. Но история путинской России подсказывает, что чем меньше сора выносится из избы - тем более вероятен благоприятный исход. В некотором роде похожая история с Евтушенковым это подтверждает.



Но при этом ясно, что Игорь Иванович - не большой любитель публичности, причем такого скандального характера, и он бы сделал всё, чтобы избежать полоскания своего имени в таком контексте. Препятствием могли послужить воля только одного человека или обиженное упрямство самого подсудимого (скорее второе).

Как могла произойти передача сумки, на которой нашли отпечатки пальцев Улюкаева, теоретизирует на сайте "Открытая Россия" старший эксперт Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков:

Нет видеозаписи того, как Улюкаев берет чемодан. Насколько известно, на руках Улюкаева нет следа от помеченных купюр. Что это означает? Либо Улюкаеву Сечин передал чемодан, сказав что-то типа «Вот документы, изучите». Либо Улюкаев брал деньги не для себя, а для каких-то сотрудников Минэкономразвития, которых он подпряг на подготовку процедур по приватизации «Башнефти».

По мнению Жаворонкова, экс-министр, возможно, рассчитывает на то, что его дело послужит предостережением для других.

Товарищ Сечин действует в российской экономике как крокодил — имеет постоянную потребность жрать и не готов ни с кем идти на компромисс. Пользуясь близостью к президенту, тем, что он открывал перед Путиным дверь автомобиля и исполнял функции секретаря, Сечин получает президентскую санкцию на свои действия.

По словам Улюкаева, его процесс "в историческом смысле принесет пользу русскому народу", однако многие единодушны во мнении, что "забороть" главу Роснефти сейчас никому не под силу.

Vladimir Osechkin

Про "крик души". Улюкаев понимает, что впереди приговор и зона. А там... И ещё он знает, что Сечин контролирует ФСИН, ФСБ и суд.

Ольга Романова

Алексей Улюкаев говорит, что его дело станет историческим.

Никогда так не говорите, никогда. Звучит пафосно и глупо, даже если это чистая правда.

А это она и есть.

Алексей Валентинович - умный человек. Он понимает, что проиграл вчистую, хотя вроде не играл и играть не собирался. Жил и работал так, как все - как принято в его дивизионе. Строго соблюдал правила, особо не выделялся, и вошел в число редкого вида политических долгожителей: он, экономист еще самого раннего гайдаровско-чубайсовского призыва, был вполне органичным министром экономики новейших времен - назначен в 2013 году, это уже поздний Путин, как ни крути.

Ну да не важно уже. Можно поднять связи (а также близкие ему люди сами поднимутся, уж такие времена - все под богом ходим)), можно упирать на здоровье и маленьких народившихся детей - Алексей Валентинович понимает, что бесполезно. Ни связи, ни статус министра (то есть необходимость просигналить о неприкасаемости), ни уж тем более закон и позиция защиты тут не помогут. Все понимают, что с другого конца - Игорь Иванович.

На этом можно и закончить.

Ну и сказочке конец.

Срок будет реальный, сидеть будет комфортно (ой, ну вот это слишком долго объяснять: Улюкаеву, конечно, не понравится, но по сравнению со всеми остальными люди его статуса сидят неплохо, вон хоть Сан Саныча Реймера в колонии Кирово-Чепецка спросите: коньяк, конечно, говно, и не та атмосфера, что у него в Баварии - но бывает и похуже).

Виноват или не виноват на самом деле Улюкаев, мало кому реально интересно. Процесс-то не про Улюкаева, а про Игоря Ивановича.

Добрый Игорь Иванович совершенно бесплатно учит нас, козлов и уродов, новому политическому мышлению. Не важно, кто у нас сегодня Ротенберг, а кто Ковальчук, кто в ФСБ, а кто в Совете Безопасности. Это всё решает Игорь Иванович. Самый могущественный человек в России - а то и бери больше, кидай выше. Ну как простой Улюкаев смел вести себя с Игорем Ивановичем как с обычным контрагентом? Возмутительно. Вообще-то за это на конюшне пороть надо, чтоб другим неповадно. Ну да суд решит, мы ж правовое государство.

...Вот при этом мы все сегодня и присутствуем. Запоминайте. Правнукам расскажете, если доживёте. А что будет дальше с Игорем Ивановичем - этот вопрос становится очень важной причиной укреплять здоровье, чтобы дожить и полюбоваться.

В комментариях с Ольгой Романовой спорит ​Дмитрий Прозоров:

Ольга, неужели же все поверят, что г-н Улюкаев, человек "из обоймы" не знал всего того, что вы написали про г-на Сечина, про его влияние и могущество и , действительно, посмел даже намекнуть на какие-то жалкие для их с Сечиным статуса 2 миллиона долларов? Это нереально. тут какая-то реальная мало нам понятная и известная интрига, суть которой мы никогда не узнаем. Улюкаев скорее всего пешка, разменная монета и козел отпущения в одном флаконе. Но уж точно не оборзевший чинуша, потребовавший денег с самого Сечина. У них просто разные весовые категории, чтобы один с другого что-то пытался "стрясти".

Многим хотелось бы верить, что экс-министр принадлежит к тайной "антисечинской коалиции".

Kirill Rogov

В сегодняшнем заявлении Улюкаева о том, что провокация организована Сечиным и ФСБ, безусловно, есть новость. Его прежние комментарии и реплики были существенно более осмотрительными.

В сегодняшних комментариях по этому поводу, что в фейсбуке, что в медиа (слушал только рбк), есть важное упущение, не позволяющееся увидеть картинки. "Провокация", по всей видимости, связана не с приватизацией Башнефть, не с тем, что Улюкаев отнёсся к Сечину как к простому контр-агенту, как пишет Ольга Романова, а с приватизацией 20% Роснефти. (Думаю, мы ещё будем иметь случай узнать новости о той сделке).

Напомню также ещё одну ключевую деталь "провокации". В сообщении то ли Роснефти, то ли СК, то ли ещё кого то о моменте задержания упоминалось что Улюкаев пытался позвонить своим покровителям, но не дозвонился.

Кто эти загадочные покровители Улюкаева, ведущие игру против Сечина? Интригу пытаются разгадать в многочисленных телеграм-каналах.

Хвастун и Соня

Причины публичности процесса над Улюкаевым. Версии анонимных телеграммеров.



Для начала скажем, что Улюкаев возглавлял Минэкономразвития, а это в постболотной России такой же брэнд, как и УВЗ. Рассуждать тут надо зная этих людей, их деятельность. Мы не эксперты, но биографии читаем. Тему не прорабатывали, можем ошибаться, а вы поправляйте :)



Когда нам показывают министра в зале суда, то варианта два:

- либо пока не договорились, решили повоевать.

- договорились, но показывать этого не хотят, ну и темник борьбы с коррупцией — вишенка.



Учитывая противостояние Сечина и Системы, первый вариант вероятнее, стоит лишь оглянуться.

НЕЗЫГАРЬ

Улюкаев говорит в суде, что его политический вес в истеблишменте неэквивалентен весу Сечина.

Politburo 2.0

Ещё бы.

Сечин - член Политбюро 2.0

Улюкаев - член ЦК

Алексей Венедиктов

Важно не то, что Сечин и Улюкаев публично столкнутся на суде. А важно то, что до сегодняшнего дня лишь Кадыров да Медведев публично могли возражать Сечину.

Аппаратный и политический вес ИИ настолько велики, что никакой федеральный чиновник не рисковал бросать вызов всемогущему главе Роснефти - да еще в связке с руководством ФСБ.

Кто же стоит в зоне поддержки ославленного, снятого со всех постов и арестованного Улюкаева, что последний себе позволяет "лишнего"? Улюкаев же понимает риски такой лобовой атаки.

Никто, кроме Чемезова, на ум не приходит

Ну а президенту остается лишь наблюдать

Будем наблюдать

Politburo 2.0

Венедиктов старательно наводит тень на плетень. Зачем Чемезову вписываться за Улюкаева?

Естественный союзник министра правительства Медведева - Дмитрий Медведев. В антисечинскую коалицию также входят люди из либерального блока внутри Политбюро 2.0. и те игроки в нефтяном секторе, которые считают, что они следующие на очереди, если с Улюкаевым и Евтушенковым всё пойдёт по жёсткому, сечинскому варианту.

А группа Чемезова как раз может стать участником раздела наследства АФК "Система". Тем более что по деятельности Евтушенкова в Зеленограде есть много вопросов.

Подробнее опишем ситуацию на следующей неделе, в новом докладе.

В том, что за бывшим министром экономического развития стоят "могущественные кланы", сомневается оппозиционер Владимир Милов: по его мнению, Улюкаев - не более чем "статусный экономист-реформатор", который был правой рукой Егора Гайдара в 90-е.

Владимир Милов

Про Улюкаева давайте пройдем еще раз все пункты.

1. Он был единственным, кто активно мешал Сечину продавить "приватизацию" по схеме "все активы отдайте Сечину". Ладно Башнефть, но впереди маячила сделка по "приватизации" 19,5% акций самой Роснефти, и это видимо не конец.

Чтобы вы понимали: Росимущество, которое и вносит в правительство окончательные проекты решений по приватизации (нет иного пути, чем через Росимущество) - подразделение Минэкономразвития. Глава Росимущества Пристансков - заместитель министра экономического развития. Виза министра экономического развития - последняя перед внесением в правительство любых решений по приватизации (или "приватизации") госимущества.

Улюкаев явно не хотел, чтобы приватизация шла по пути "все отдать Сечину". Его надо было убрать. Сечин его убрал.

2. "Что там были за деньги". Черт его знает, но факт в одном: денег-то как таковых нет в деле. Как и в деле Белых. Отпечатки на рукоятке (в деле Белых - на пакете). Вывод простой: общаетесь с этими упырями - если не можете этого избежать - не берите у них ничего из рук.

3. Честно говоря, всех этих бывших СПСовцев, выбравших конформизм, не то что не жалко, но в общем они сами сделали свой выбор. Могли бы еще 15 лет назад встать на путь сопротивления, они прекрасно все понимали уже тогда (мы это подробно обсуждали с патроном Улюкаева Е.Т.Гайдаром не раз), было бы не так обидно по крайней мере. Выбрали ради каких-то целей усадить свои жопы в комфортабельные кресла? Ну вот тебе раз, на получай. Надо же, какой сюрприз.

4. Судя по тому, что Сечину удалось арестовать Улюкаева, только заманив его в полностью контролируемый офис Роснефти и взяв в заложники, говорит о том, что у Сечина не так все шоколадно как может показаться. Арестовать его в городе не удалось. Шел ва-банк видимо, раз уже арестовали - имиджево трудно выпускать обратно. За пределами офиса Роснефти, однако, могло не получиться.

5. Круто будет если Улюкаев отморозится и про Сечина расскажет в суде все как есть. Терять ему нечего, в принципе. Действительно, если это будет так, процесс будет иметь историческое значение. Будем посмотреть, поняли что-то о жизни гайдаровские либералы, или мало еще учила их матушка-жизнь.

Не исключено, что в суде всплывут подробности, которые могут срикошетить в том числе и в Путина, пишет на "Немецкой волне" Константин Эггерт:

Разворачивающееся на открытом судебном заседании дело Улюкаева может стать таким же любопытным и исторически значимым, как и лондонский процесс "Березовский против Абрамовича" в 2012 году. Бывший министр утверждает: вся история со взяткой - провокация Игоря Сечина и ФСБ. Если он не отступит от этой линии защиты и особенно если глава "Роснефти" приедет в суд в качестве свидетеля, то публика имеет шанс узнать об отношениях в высших эшелонах власти столько же интересного, сколько узнала о верхушке ельцинской эпохи из материалов пятилетней давности суда в британской столице. <...>

Публичное выяснение отношений между Игорем Ивановичем и Алексеем Валентиновичем еще два-три года назад невозможно было себе представить. Однако растущая усталость от политики Кремля, усохший бюджетный пирог, к которому допускают все реже и все более ограниченный круг лиц, страх перед санкциями и еще больший - перед непредсказуемостью решений верховной власти, сделали этот суд возможным и потенциально крайне неприятным для Владимира Путина. Поэтому закрытия судебных заседаний я бы тоже не исключил. Слишком много грязного белья может оказаться на всеобщем обозрении.

Неудивительно, что дальнейшее рассмотрение дела отложили, комментируют в Сети.

Кричевский Никита

Присутствовавшие в зале суда рассказали, что судья выслушал версию неуиноуного Улюкаева, сказал "[ничего себе]..", взял томик Чехова, билет на Гоа и ушел в запой строго до 10-00 1 сентября

​Многие тревожатся за безопасность Алексея Улюкаева.

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