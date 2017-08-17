Путинская четверть

Владимиру Путину доверяют чуть более четверти жителей 37 стран - участников масштабного социологического исследования, но при этом как глобальную угрозу путинскую Россию рассматривает меньшинство.

Таковы основные результаты социологического исследования американской компании Pew Research Center, проведенного в разных странах мира. Темой исследования стало отношение к российскому президенту и его политике. В опросе участвовали 40 951 респондентов, проводился он с февраля по май 2017 года.

В целом, результаты исследования нельзя назвать благоприятными для Путина и российских властей. Положительно на вопрос "Считаете ли вы, что Путин ведет правильную политику в международных делах?" ответили лишь 26 процентов опрошенных. Меньше всего - 19 процентов - этот показатель в Европе, выше всего - 35 процентов - в Африке. В Соединенных Штатах Путину доверяют 23 процента.

Отношение к самой России в мире чуть лучше (очевидно, респонденты не вполне согласны с Вячеславом Володиным, приравнявшим Россию к Путину): ее оценивают позитивно 34 процента (27 процентов европейцев и 29 - американцев), что тоже не является выдающимся показателем (положительно к России относятся жители трех из 37 стран - это Вьетнам, Греция и Филиппины). Всего 14 процентов европейцев (и американцев) считают, что российские власти соблюдают права и свободы человека (среди опрошенных африканцев этот показатель равен 51 проценту - все, вероятно, познается в сравнении). Наконец, как "большую угрозу" Россию воспринимают 47 процентов американцев, в Европе этот показатель - 41 процент, в среднем по миру - 31. Но Соединенные Штаты как угрозу воспринимают больше опрошенных - 35 процентов, а "ИГ" - 62 процента.

Меньше всего доверяют Путину жители Иордании - доверяющих ему в этой стране всего 2 процента! В Европе сравнительно путинофильскими (не говоря о Греции, где "рейтинг" российского президента - 50 процентов) являются Германия и Италия (25 и 26 процентов доверия соответственно). В Польше показатель доверия Путину - 4 процента. Интересно, что в "союзной" России Венесуэле этот показатель - всего 22 процента.Зато Путина обожают во Вьетнаме (79 процентов доверия).

Исследователи также сравнили рейтинги Путина и Трампа. В большинстве стран доверие к российскому лидеру выше, чем у президента США - в том числе и в Германии, Италии и Франции. Рейтинг Трампа существенно выше в Израиле (56 процентов против 28 у Путина).

В Соединенных Штатах взгляды на Путина и Россию во многом зависят от политической позиции респондентов - в качестве угрозы Россию видят 61 процент демократов, но только 36 процентов республиканцев. Еще несколько лет назад число не доверяющих РФ республиканцев было заметно выше, но многое изменил Трамп.

Исследователи отмечают, что за последние два года - даже несмотря на скандал со вмешательством в выборы в США - отношение амкрианцев к России улучшилось. В 2015 году Россию рассматривали позитивно 22 процента опрошенных, в 2017 - уже 29. Еще более стремительно возросли симпатии к Америке в России - с 15 до 41 процента. Впрочем, вероятно, свою роль в этом сыграл "эффект Трампа" - некоторые респонденты ждали от нового президента США улучшения отношений с Москвой (которого не случилось).

Интересно, что молодежь в большинстве стран относится к России лучше, чем старшее поколение. Особенно заметна эта разница в Японии - Россию доверяют 53 процента японцев в возрасте 18-29 лет в сравнении с всего 16 процентами тех, кто старше 50. Положительно относятся к России 40 процентов молодых американцев.

Ранее Pew Research опубликовала часть исследования, посвященную взглядам самих граждан России, из которого следует, что большинство опрошенных одобряет политику российских властей и путь, по которому идет страна.