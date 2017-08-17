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Украина приступила к телевещанию в Крыму в тестовом режиме

Строительство телевышки в Чонгаре (архивное фото)

Украина начала тестовое вещание своих телеканалов в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Телевышку построили в приграничном селе Чонгар, в Херсонской области. Теперь на территорию Крыма в тестовом режиме ведут цифровое вещание пять телеканалов - национальная общественная телерадиокомпания Украины, Черноморская ТРК, ICTV, "5 канал" и "Прямой канал".

Сейчас доступ к программам украинских телеканалов имеют жители Красноперекопского и Джанкойского районов.Костинский отмечает, что вещательная сеть может расшириться - в нее могут войти еще пять украинских телеканалов.

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