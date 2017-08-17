Гражданскую активистку Тамару Меаракишвили обвиняют в клевете

Прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия предъявила обвинение гражданской активистке Тамаре Меаракишвили. Ей инкриминируют клевету в отношении члена партии "Единая Осетия" Спартака Дряева. 18 августа Меаракишвили должна явиться в прокуратуру, сообщает "Эхо Кавказа".

Меаракишвили была задержана 16 августа в поселке Ахалгори. Активистка сообщила, что следователь прокуратуры Алан Бязров не объяснил причин задержания и не предъявил никаких документов. Он заявил, что ордер будет предъявлен в районной прокуратуре. По словам активистки, во время допроса следователи оказывали на нее давление и угрожали.

Ранее Меаракишвили неоднократно заявляла о том, что ее преследуют власти. В последний раз ее вызвали на допрос в начале августа. По словам Меаракишвили, причиной допроса стало ее интервью "Эху Кавказа".

В начале июня, по свидетельствам очевидцев, гражданская активистка была похищена в поселке Ахалгори сотрудниками спецслужб Южной Осетии. Тогда Меаракишвили увезли в Цхинвали и отпустили через сутки.

Уполномоченный Грузии по правам человека Учи Нануашвили потребовал немедленного освобождения Меаракишвили.