Украина объявила в международный розыск картины, увезенные в Крым

Прокуратура Украины объявила в международный розыск картины, увезенные в аннексированный Крым. Культурные ценности разыскиваются по линии Интерпола. В Киеве заявили, что так надеются ускорить их возвращение в Музейный фонд Украины.

В марте 2014 года экспозиция переехала из Мариуполя в Симферопольский художественный музей. Это произошло уже после аннексии Крыма, в связи с чем украинская прокуратура начала расследование. Картины были переданы без согласования с властями в Киеве, из-за чего сотрудников Мариупольского краеведческого музея обвинили в халатности.

Всего в розыск объявлено 52 картины. В их число входит "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина и "Болото" Исаака Левитана. По оценкам экспертов, стоимость экспозиции превышает миллион долларов.