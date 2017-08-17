ОБСЕ осудила нападение на журналиста в Косове

ОБСЕ осудила нападение на косовского журналиста Парима Оллури – автора материалов о коррупции.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, мониторинговая миссия которой работает в Косове, заявила, что "журналисты должны иметь возможность свободно выражать различные точки зрения, не опасаясь насилия".

Ассоциация косовских журналистов призвала власти найти виновных и предать их суду.

Неизвестные избили Оллури после того, как он обвинил в коррупции некоторых бывших полевых командиров Армии освобождения Косова, которых большинство населения считает героями, боровшимися с сербской армией во время конфликта 1998–1999 годов.

В последние годы в Косове участились угрозы в адрес журналистов. Правозащитная организация Freedom House в своем докладе за 2017 года констатировала, что косовские СМИ лишь "частично свободны".

В 2008 году сербский край Косово провозгласил независимость от Сербии в одностороннем порядке. Республику Косово признали 111 из 193 государств, входящих в ООН. Сербия и Россия до сих пор не признают независимость Косова.