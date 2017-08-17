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Общество

Путина не прогнала

Пять лет назад был вынесен приговор участницам группы Pussy Riot

17 августа 2012 года судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова огласила приговор трем участницам группы Pussy Riot – 2 года колонии за "панк-молебен" "Богородица, Путина прогони!" в храме Христа Спасителя. С того дня прошло пять лет: за это время жизненные пути Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич разошлись, суды и приговоры за "оскорбление чувств верующих" стали рутиной российской жизни, а бренд Pussy Riot совершил заметный дрейф от политики в сторону шоу-бизнеса.
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Видео &quot;панк-молебна&quot; на самом деле снималось в двух московских храмах: в Богоявленском соборе в Елохове и в храме Христа Спасителя, 19 и 21 февраля 2012 года. 21-го же в интернет был выложен и клип, ставший поводом для возбуждения уголовного дела против участниц группы. За пять с половиной лет оригинальную версию панк-молебна &quot;Богородица, Путина прогони!&quot; посмотрели 3 миллиона 223 тысячи человек.
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Видео "панк-молебна" на самом деле снималось в двух московских храмах: в Богоявленском соборе в Елохове и в храме Христа Спасителя, 19 и 21 февраля 2012 года. 21-го же в интернет был выложен и клип, ставший поводом для возбуждения уголовного дела против участниц группы. За пять с половиной лет оригинальную версию панк-молебна "Богородица, Путина прогони!" посмотрели 3 миллиона 223 тысячи человек.

Суд над участницами группы Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич начался 30 июля 2012 года и продолжался меньше месяца. На заседаниях зал был переполнен, в России и по всему миру проходили акции в поддержку девушек. С требованием освободить участниц Pussy Riot выступили многие российские и мировые знаменитости &ndash; от Федора Бондарчука и Бориса Гребенщикова до Мадонны и Стинга.
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Суд над участницами группы Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич начался 30 июля 2012 года и продолжался меньше месяца. На заседаниях зал был переполнен, в России и по всему миру проходили акции в поддержку девушек. С требованием освободить участниц Pussy Riot выступили многие российские и мировые знаменитости – от Федора Бондарчука и Бориса Гребенщикова до Мадонны и Стинга.

В октябре 2012 года Мосгорсуд рассмотрел кассационную жалобу на приговор и заменил Екатерине Самуцевич реальный срок условным. Это породило целую волну обвинений в предательстве в ее адрес &ndash; хотя Толоконникова и Алехина говорили, что рады освобождению подруги. По одной из версий, Самуцевич была отпущена на свободу, поскольку согласилась перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор отказаться от услуг адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетты Волковой &ndash; их политические высказывания вызывали раздражение Кремля на протяжении всего дела Pussy Riot. Приговор в отношении Толоконниковой и Алехиной был оставлен Мосгорсудом без изменений.
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В октябре 2012 года Мосгорсуд рассмотрел кассационную жалобу на приговор и заменил Екатерине Самуцевич реальный срок условным. Это породило целую волну обвинений в предательстве в ее адрес – хотя Толоконникова и Алехина говорили, что рады освобождению подруги. По одной из версий, Самуцевич была отпущена на свободу, поскольку согласилась перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор отказаться от услуг адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова и Виолетты Волковой – их политические высказывания вызывали раздражение Кремля на протяжении всего дела Pussy Riot.

Приговор в отношении Толоконниковой и Алехиной был оставлен Мосгорсудом без изменений.

Ставшая знаменитой &quot;тройка&quot; адвокатов Pussy Riot. Слева направо: Николай Полозов, Марк Фейгин, Виолетта Волкова. С тех пор пути защитников группы разошлись еще больше, чем пути ее участниц: Фейгин и Полозов защищают в судах крымских татар, на которых обрушились репрессии после аннексии Крыма Россией, а Волкова активно поддерживает политику Владимира Путина и вмешательство России в события на востоке Украины.
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Ставшая знаменитой "тройка" адвокатов Pussy Riot. Слева направо: Николай Полозов, Марк Фейгин, Виолетта Волкова. С тех пор пути защитников группы разошлись еще больше, чем пути ее участниц: Фейгин и Полозов защищают в судах крымских татар, на которых обрушились репрессии после аннексии Крыма Россией, а Волкова активно поддерживает политику Владимира Путина и вмешательство России в события на востоке Украины.

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