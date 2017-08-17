Путина не прогнала

17 августа 2012 года судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова огласила приговор трем участницам группы Pussy Riot – 2 года колонии за "панк-молебен" "Богородица, Путина прогони!" в храме Христа Спасителя. С того дня прошло пять лет: за это время жизненные пути Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич разошлись, суды и приговоры за "оскорбление чувств верующих" стали рутиной российской жизни, а бренд Pussy Riot совершил заметный дрейф от политики в сторону шоу-бизнеса.

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