ФБК опубликовал расследование об имуществе сына Пескова

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который возглавляет Алексей Навальный, в четверг опубликовал расследование об имуществе, предположительно принадлежащем сыну Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента России Владимира Путина.

Авторы расследования приводят подборку фотографий из Инстаграма Николая Чоулза – сына Пескова от первого брака, вернувшегося из Великобритании в Россию несколько лет назад. Из них следует, что молодой человек ездит на автомобилях элитных марок, включая Tesla, Range Rover и Ferrari.

В расследовании говорится, что Чоулз владеет квартирой в центре Москвы, стоимость которой может составлять до 30 миллионов рублей, а также летает на частных самолетах. При этом сын Пескова нигде не работает, что подтвердил в беседе с дозвонившимся до него сотрудником ФБК.

Также в расследовании со ссылкой на данные британской юстиции говорится, что ранее, еще находясь в Великобритании, Николай Чоулз участвовал в нескольких нападениях – на подростка и девушку – за что в 2009 году был осужден и около года провел в тюрьме.

В России в отношении Чоулза также было возбуждено уголовное дело - сообщалось, что он напал на собственную бабушку. Впоследствии дело было закрыто. ФБК сообщает, что сын Пескова также не платит алиментов и более ста раз нарушал правила дорожного движения.

Фонд оппозиционера Алексея Навального неоднократно обвинял Дмитрия Пескова в причастности к коррупции, публикуя расследования об элитной недвижимости, дорогих часах и другом имуществе, которым предположительно владеет пресс-секретарь российского президента. Сам Песков обвинения в свой адрес отвергает.