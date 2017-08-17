Данфорд: США разрабатывают военный ответ на угрозу со стороны КНДР

Военное решение относительно ракетной программы Северной Кореи является "ужасным", но нельзя представить себе, что Пхеньян окажется в силах нанести ядерный удар по США.

Об этом заявил в четверг председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, находящийся с визитом в Пекине. Генерал подтвердил, что командование выполняет отданное президентом Дональдом Трампом указание разработать различные военные варианты в ответ на северокорейскую угрозу, чтобы не допустить ни малейшей возможности ее реализовать.

Именно так Данфорд прокомментировал слова главного стратегического советника президента США Стива Бэннона, который 16 августа заявил, что военного ответа на исходящую от КНДР угрозу не существует и необходимо делать ставку на экономические меры воздействия на Пхеньян.



