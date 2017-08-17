Украина без Ленина

На территории Украины, которую контролируют власти этой страны, больше не осталось памятников Ленину - во всяком случае, в городах на публичных пространствах. Об этом сказал в четверг в интервью Liga.net Владимир Вятрович - директор Института национальной памяти - организации, которая надзирает за соблюдением так называемого закона о декоммунизации.

В 1991 году - когда распадался Советский Союз - на Украине насчитывалось, по оценкам (точные подсчеты тут, очевидно, невозможны), около 5 с половиной тысяч памятников Ленину. Памятники стояли во всех областных и почти всех районных центрах. Вот, например, памятник на площади Октябрьской революции в Киеве - ныне она называется Майданом незалежности:

Error rendering VK.

Этот памятник, как и сотни скульптур, в основном на Западной Украине, был снесен еще в начале 1990-х. Первый Ленин пал, кажется, в Тернополе:

Однако к 2013 году на Украине еще оставались до двух тысяч памятников Ленину (на этой карте районы, где сохранялся хотя бы один Ленин, обозначены желтым или красным).

Новая волна "ленинопада" началась в дни Евромайдана зимой 2013 года - первым был памятник в Киеве, который еще 8 декабря повалили украинские националисты:

Особенно активно Ленины падали в феврале - в дни, предшествующие бегству Януковича и сразу после него. Иногда это были стихийные действия демонстрантов, иногда снос одобряли местные власти.

Чернигов:

Мариуполь:

Харьков:

На широкую ногу избавление от Лениных удалось поставить после принятия закона о декоммунизации весной 2015 года. После этого памятники Ленину и другим советским деятелям активно начали демонтировать и на востоке страны.

Сняли Лениных и в городах Донбасса.

Вятрович делает важную оговорку:

Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения.

Помимо этого, есть еще один важный сегмент, в котором декоммунизации не произошло. Это аннексированный Россией Крым и контролируемые сепаратистами "ДНР" и "ЛНР" территории Донбасса. Ленины там как стояли, так и стоят.

Донецк:

Луганск:

Севастополь:

По словам Вятровича, большинство украинских памятников Ленину были просто разбиты, но несколько десятков будут размещены в музее советского периода, который, как ожидается, откроется в этом году.