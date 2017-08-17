Украина без Ленина

На территории Украины, которую контролируют власти этой страны, больше не осталось памятников Ленину - во всяком случае, в городах на публичных пространствах. Об этом сказал в четверг в интервью Liga.net Владимир Вятрович - директор Института национальной памяти - организации, которая надзирает за соблюдением так называемого закона о декоммунизации.
В 1991 году - когда распадался Советский Союз - на Украине насчитывалось, по оценкам (точные подсчеты тут, очевидно, невозможны), около 5 с половиной тысяч памятников Ленину. Памятники стояли во всех областных и почти всех районных центрах. Вот, например, памятник на площади Октябрьской революции в Киеве - ныне она называется Майданом незалежности:
Этот памятник, как и сотни скульптур, в основном на Западной Украине, был снесен еще в начале 1990-х. Первый Ленин пал, кажется, в Тернополе:
Однако к 2013 году на Украине еще оставались до двух тысяч памятников Ленину (на этой карте районы, где сохранялся хотя бы один Ленин, обозначены желтым или красным).
Новая волна "ленинопада" началась в дни Евромайдана зимой 2013 года - первым был памятник в Киеве, который еще 8 декабря повалили украинские националисты:
Особенно активно Ленины падали в феврале - в дни, предшествующие бегству Януковича и сразу после него. Иногда это были стихийные действия демонстрантов, иногда снос одобряли местные власти.
Чернигов:
Мариуполь:
Харьков:
На широкую ногу избавление от Лениных удалось поставить после принятия закона о декоммунизации весной 2015 года. После этого памятники Ленину и другим советским деятелям активно начали демонтировать и на востоке страны.
Сняли Лениных и в городах Донбасса.
Вятрович делает важную оговорку:
Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения.
Помимо этого, есть еще один важный сегмент, в котором декоммунизации не произошло. Это аннексированный Россией Крым и контролируемые сепаратистами "ДНР" и "ЛНР" территории Донбасса. Ленины там как стояли, так и стоят.
Донецк:
Луганск:
Севастополь:
По словам Вятровича, большинство украинских памятников Ленину были просто разбиты, но несколько десятков будут размещены в музее советского периода, который, как ожидается, откроется в этом году.
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