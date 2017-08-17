Суд приговорил исламиста к выплате компенсации Тимбукту

Суд в Гааге обязал бывшего боевика исламистских группировок "Аль-Каида" и "Ансар Дине" Ахмада аль-Факи аль-Махди выплатить почти три миллиона евро за разрушения в Тимбукту, сообщает Deutsche Welle.

У аль-Махди нет сбережений, поэтому выплаты пойдут из фондов суда. Мали и международная организация ЮНЕСКО, в список наследия которой входили уничтоженные памятники в Тимбукту, получат символическую компенсацию – по одному евро. Более значительные выплаты получат 137 частных лиц, подавшие иски в суд.

В сентябре 2016 года суд приговорил аль-Махди к девяти годам заключения, признав его виновным в сознательном уничтожении исторических памятников. Боевик признал свою вину.

В течение нескольких месяцев в 2012-2013 годах радикальные исламисты из группировок "Аль-Каида" и "Ансар Дине" контролировали северные районы Мали. Тогда радикальные исламисты под руководством аль-Махди разрушили 14 из 16 мавзолеев в Тимбукту. Некоторые из памятников были построены в XIV веке.