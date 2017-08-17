Минобороны России получило право изымать земли для государственных нужд

Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает Министерству обороны право изымать земельные участки для государственных нужд. Указ опубликован в четверг на сайте правовой информации.

Министерство также получило право выдавать разрешения на строительство и эксплуатацию объектов обороны и безопасности, которые относятся к Вооруженным силам России и войскам национальной гвардии. До этого военное ведомство имело право разрешать строительство лишь входящих в структуру Вооруженных сил объектов.

Весной текущего года Путин наделил правами изымать земли для государственных нужд Федеральную службу безопасности и Федеральную службу охраны.

