Власти Чечни: певец Бакаев объявится "через некоторое время"

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал "глупостями" сообщения СМИ о пропаже в Грозном певца Зелимхана Бакаева. По его словам, певец объявится "через некоторое время", сообщает РБК. Где сейчас находится Бакаев, Умаров не уточнил.

Бакаев был задержан людьми в военной форме в центре Грозного 8 августа.Информацию о пропаже певца Радио Свобода подтвердили несколько источников. Бакаев выступал в Дагестане, Ингушетии и Москве. Источник РС сообщил, что в Чечне ему запретили выступать, так как "его музыка слишком отличалась от той, что понимают в республике".

