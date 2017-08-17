Мировые лидеры выразили солидарность с народом Испании

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна осуждает теракт в Барселоне и предложил оказать Испании любую помощь.

​Солидарность с народом Испании выразили лидеры Германии, Франции, Великобритании.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с террористическим актом в центре Барселоны. В телеграмме соболезнования Путин выразил осуждение "жестокого и циничного преступления". По словам президента России, произошедшее подтверждает необходимость "реального объединения" усилий в борьбе с террористами.

Испанские власти заявили, что жертвами теракта в Барселоне стали не менее 13 человек, более 50-ти получили ранения.

Ответственность за теракт 17 августа в Барселоне взяло на себя "Исламское государство", террористическая группировка, запрещённая во многих странах, среди которых и Россия.