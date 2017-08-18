Порошенко назначил нового постпреда в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя в аннексированном Россией Крыму. Им стал Борис Бабин. Он займется вопросом возвращения полуострова в состав Украины. Его заместитель - Изет Гданов - уделит внимание защите прав крымских татар. Бывшего постпреда Украины в Крыму Наталью Попович уволили с должности после критики со стороны активистов.

По словам Порошенко, Бабин имеет большой опыт в области международного права. Ранее он работал в Министерстве юстиции, а также сотрудничал с Европейским судом по правам человека.

После аннексии полуострова Россией, представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне.