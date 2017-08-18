Мать пропавшего в Грозном певца Бакаева обратилась в полицию

Мать пропавшего в Грозном певца Зелимхана Бакаева подала заявление в МВД Чечни с просьбой помочь в розыске сына. Об этом РИА Новости в пятницу сообщили источники в правоохранительных органах республики. Родственница Бакаева на условиях анонимности подтвердила эту информацию телеканалу "Дождь".

В заявлении говорится, что 8 августа около шести вечера Зелимхан Бакаев вышел из дома и до сих пор не вернулся. Ранее информацию о пропаже певца Радио Свобода подтвердили несколько источников. Бакаев был задержан людьми в военной форме в центре Грозного 8 августа. Певец постоянно живёт в Москве, а в Чечню приехал на свадьбу сестры.

В четверг министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал "глупостями" сообщения СМИ о пропаже Зелимхана Бакаева. По его словам, певец объявится "через некоторое время", сообщает РБК. Где сейчас находится Бакаев, Умаров не уточнил.

Бакаев выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. В Чечне, по словам его друга,ему запретили выступать, так как "его музыка слишком отличалась от той, что понимают в республике".