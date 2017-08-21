Почем права человека

Скоро осень – это значит, что у Министерства юстиции России вот-вот вновь закончатся деньги на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В прошлом году это случилось в июне. Когда адвокат Андрей Лепехин в очередной раз поинтересовался в бухгалтерии ведомства о причинах задержки с выплатой компенсации его подзащитному, ему сообщили, что денег нет. Запланированных на 2016 год 450 миллионов рублей хватило менее чем на полгода, после чего чиновникам пришлось обращаться в Министерство финансов с просьбой о выделении дополнительных средств.

Заминка с выплатами их-за отсутствия денег происходит не в первый раз. К примеру, в 2009 году бюджет по этой статье расходов также был исчерпан к середине лета. В то время на выплаты предполагали тратить гораздо меньше – около 97 миллионов рублей.

При этом чиновники регулярно объявляют о снижении числа обращений российских граждан в ЕСПЧ. В июле, выступая на одном из прокремлевских молодежных форумов, уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова заявила, что в "европейский уголовный суд (вероятно, Европейский суд по правам человека – РС) стали приходить в четыре раза меньше российских граждан, потому что европейский суд сегодня не отвечает нашим представлениям о справедливости".

Годом ранее председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев утверждал, что "с 2013 года число обращений сократилось в два раза, до 600 тысяч обращений". И тут либо государственное агентство исказило слова Лебедева, либо он плохо владеет информацией, имеющей непосредственное отношение к возглавляемому им ведомству. Согласно статистике самого ЕСПЧ, за все время работы Суда им получено лишь 794 350 обращений в отношении всех 47 стран – членов Совета Европы. Как видно, не все так просто.

В настоящее время Европейский суд является фактически главной инстанцией, рассматривающей жалобы на нарушение прав человека российскими властями, – за период с 1998 по 2016 год в отношении России была подана 140 731 жалоба и принято 1834 постановления о признании нарушения Конвенции. Первое такое постановление по делу "Бурдов против России" было вынесено 7 мая 2002 года – заявителю (участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС –РС) присуждена компенсация морального вреда в размере 3 тысяч евро за нарушение права на справедливый суд и защиту собственности.

В общей сложности по жалобам на Россию ЕСПЧ за последние 10 лет присудил почти 1,935 миллиарда евро компенсации (из них 1,866 миллиарда – по жалобе нефтяной компании ЮКОС в 2014 году). Если не брать в расчет эту рекордную для Совета Европы сумму компенсации, получается почти 68,5 миллиона евро.

К утверждениям чиновников о снижении числа обращений в ЕСПЧ, безусловно, следует относиться с осторожностью. Во-первых, точно общее число первоначально поданных жалоб определить невозможно, так как в официальную статистику за год попадают лишь те обращения, по которым в текущем году суд принял хоть какое-либо формальное решение.

Уже направлены индивидуальные жалобы на нарушения, допущенные на территории Крыма

Во-вторых, жалобы против России могут подавать не только российские граждане, а все, кто считает, что их права нарушены властями нашей страны, включая и зарубежные государства. Так, например, Суд признал нарушения Конвенции при коллективном выдворении грузин в 2006 году по межгосударственной жалобе Грузии (вторая жалоба, связанная с российско-грузинским вооруженным конфликтом в августе 2008 года, признана приемлемой, однако решение по ней еще не вынесено). На рассмотрении находятся также межгосударственные жалобы Украины "в связи с нарушениями прав человека на территории Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Россию уже признавали ответственной за нарушения прав человека на фактически контролируемой ей территории Молдовы (в Приднестровье), в мае были коммуницированы жалобы жителей Абхазии, поданные к Грузии и России. Уже направлены индивидуальные жалобы на нарушения, допущенные на территории Крыма.

В январе 2017 года ЕСПЧ вынес постановление, касающееся запрета иностранного усыновления (предметом рассмотрения были 16 жалоб от 45 граждан США и 27 российских детей).

Наконец, в-третьих, по данным самого Европейского суда, в отношении России число рассмотренных обращений с 2015 года изменилось незначительно (в 2015 году – 6712, в 2016 – 7010, за 7 месяцев 2017 года – 3817 обращений).

Число рассмотренных жалоб против России (то есть таких, которые как минимум не признаны явно неприемлемыми на ранних стадиях производства), напротив, увеличивается

При этом комментаторы упускают из виду важное обстоятельство – с прошлого года ЕСПЧ начал активно объединять однотипные жалобы, вынося по ним общие постановления. К таким постановлениям, как правило, приложены таблицы с распределением сумм компенсации отдельным заявителям. Именно так в 2015 году были рассмотрены 160 жалоб (с вынесением 116 постановлений), в 2016 году – 645 жалоб (228 постановлений), а за 7 месяцев 2017 года уже 495 жалоб. Таким образом, число рассмотренных жалоб против России (то есть таких, которые как минимум не признаны явно неприемлемыми на ранних стадиях производства), напротив, увеличивается.

Объединение однотипных жалоб происходило и ранее, прежде всего, по делам о похищениях и убийствах мирных жителей во время второй чеченской войны. С этим, как правило, связаны крупные суммы компенсации: например, по делу "Эсмухамбетов и другие против России" (2011 год) общая сумма возмещения составила 1,5 миллиона евро; по делу "Пицаева и другие против России" (2014) –1,9 миллиона евро; по делу "Орцуева и другие против России" (2016) – 1,129 миллиона евро. Однако в последнее время такая практика распространяется и на другие дела: например, по статьям 5 и 10 Конвенции, в делах о задержаниях на массовых акциях протеста, преследованиях за репосты в соцсетях.

Необходимость увеличения расходов в связи с выплатами компенсаций осознают и финансовые власти страны. После прошлогоднего скандала с задержкой выплат бюджетные расходы в период с 2017 по 2019 год увеличены сразу на треть – до 600 миллионов рублей в год.

Таким образом, объем планируемых расходов на выплаты за десять лет вырос более чем в четыре раза, несмотря на то что общие суммы компенсации увеличились отнюдь не так значительно (без учета "дела ЮКОСа").

Не все суммы, присужденные Европейским судом, выплачиваются сразу – у властей есть три месяца

Необходимо также учесть, что помимо компенсации, присуждаемой постановлениями Европейского суда по правам человека, регламент Суда предусматривает возможность заключения сторонами мирового соглашения либо (в случае отказа заявителя от условий, предложенных властями) выплаты на основании односторонней декларации. В обоих случаях государство-ответчик признает нарушение прав заявителя и по возможности устраняет их, а также, как правило, выплачивает заявителю компенсацию. При этом жалоба исключается из числа дел, подлежащих рассмотрению, а указанные суммы не фигурируют в ежегодных отчетах Комитета министров СЕ или публикуемой статистике ЕСПЧ. Известно лишь, что в 2016 году общее число таких актов уменьшилось на 18 процентов.

Не все суммы, присужденные Европейским судом, выплачиваются сразу – у властей есть три месяца после вступления соответствующего постановления в силу. Этот срок приостанавливается, если дело передается на рассмотрение в Большую палату, чем часто пользуются российские власти, – к примеру, 13 декабря 2017 года Большая палата Европейского суда будет рассматривать сразу пять жалоб на незаконные задержания Алексея Навального, нарушения по которым уже признавались Судом в январе.

​По-видимому, в последнее время Россия стремится максимально обжаловать все решения, в особенности такие, по которым присуждены значительные компенсации – чтобы как минимум затянуть их выплату. Возможно, это связано с желанием перевести платежи на следующий финансовый год и избежать перерасхода средств, как это произошло в 2009 и 2016 годах.

Согласно отчету Комитета министров СЕ, надзирающим за исполнением решений Европейского суда, по состоянию на 9 августа 2017 года отсутствует информация о выплате Российской Федерацией компенсаций по 387 делам, что составляет около трети общего числа задержек.

У российских властей появились все основания говорить о том, что выплата компенсации затягивается по не зависящим от них обстоятельствам

Но иногда невыплата компенсации происходит по вине заявителя, который не сообщает властям реквизиты счета для перевода денег или просто исчезает. В 2016 году ЕСПЧ вынес постановление по делу "Багдонавичус и другие против России", в котором признал нарушения прав человека, допущенные при сносе домов 33 представителей рома – жителей Калининградской области – в 2006 году. Каждому из заявителей была присуждена компенсация морального и материального вреда в размере 8 тысяч евро. Однако за десять лет, прошедших после сноса поселка, некоторые заявители умерли, другие уехали за пределы России и связь с ними потеряна. В результате у российских властей появились все основания говорить о том, что выплата компенсации затягивается по не зависящим от них обстоятельствам.

По некоторым делам, как видно, российские власти приняли принципиальное решение не исполнять решение Суда. Это в первую очередь относится к "делу ЮКОСа", ради которого были внесены специальные поправки в федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". Полный отказ России от исполнения постановления в части выплаты компенсации Комитет министров СЕ будет обсуждать в сентябре 2017 года. Перспективы выплаты этой суммы в настоящее время остаются туманными, однако, несомненно, этот вопрос рано или поздно придется урегулировать.

Кроме Европейского суда решения о нарушениях, прямо или косвенно связанных с посягательствами на права человека, принимают и другие международные органы.

Судно вернулось в Амстердам лишь 9 августа 2014 года, часть оборудования не была возвращена

В июле этого года международный арбитраж в Гааге, например, взыскал с Российской Федерации 5,38 миллиона евро компенсации за задержание в 2013 году судна Arctic Sunrise, принадлежащего Greenpeace. В эту сумму вошло возмещение имущественного и морального вреда экипажу, компенсация ущерба, причиненного судну, и судебные издержки. Судно было задержано 19 сентября 2013 года в Баренцевом море во время мирной акции протеста против бурения в Арктике и препровождено в Мурманск, находившиеся на нем активисты экологической организации задержаны и обвинены в пиратстве. Позже обвинение было переквалифицировано на хулиганство, а впоследствии уголовное дело прекращено в связи с амнистией. Судно вернулось в Амстердам лишь 9 августа 2014 года, часть оборудования не была возвращена.

Присуждают компенсации за нарушения, допускаемые органами власти, и российские суды. Еще десять лет назад, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры, тогдашний министр финансов Алексей Кудрин говорил о 120 миллионах рублей, выплаченных в 2007 году по искам 1,2 тысячи граждан, пострадавших от действий правоохранительных органов.

По данным, приведенным генеральным прокурором Юрием Чайкой, в 2015 году суды удовлетворили иски 5,5 тысяч человек за незаконное уголовное преследование уже на сумму 665 миллионов рублей.

Пренебрежение правами человека обходится российскому бюджету примерно в 1,5–2 миллиарда рублей в год

При этом, согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2015 году общее число лиц, в отношении которых были вынесены оправдательные приговоры либо уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям, составило 15 217 человек. В 2016 году таких было 18 911 человек, и если допустить, что соотношение не изменилось, сумма компенсации может составить около 820 миллионов рублей.

Кроме того, в 2016 году российские суды удовлетворили 279 исков о компенсациях за нарушение права на рассмотрение дела или на исполнение судебного акта в разумный срок.

Таким образом, если сложить эти суммы, можно предположить, что пренебрежение правами человека обходится российскому бюджету примерно в 1,5–2 миллиарда рублей в год. Недешевое удовольствие, но российским властям пока по карману – указанная сумма выплат лишь немного превышает 0,01 процента запланированного объема расходов федерального бюджета на 2017 год, который составляет примерно 16,6 триллиона рублей.

Расходы на оплату труда юристов, защищавших в арбитраже позицию российских властей в деле по иску акционеров ЮКОСа, составили 37 миллионов долларов

Даже выплата компенсации, присужденной ЕСПЧ заявителям по "делу ЮКОСа", вряд ли серьезно сказалась бы на стабильности финансовой системы. Но тут дело принципа. Серьезной проблемой для властей могло бы стать решение Гаагского арбитража о взыскании более 50 миллиардов долларов по иску акционеров ЮКОСа, однако оно было отменено и перспективы нового разбирательства остаются неясными.

В цене, которую Россия платит за нарушение прав человека, необходимо учитывать и расходы на юридическое сопровождение дел в международных органах. К примеру, расходы на оплату труда юристов, защищавших в арбитраже позицию российских властей в деле по иску акционеров ЮКОСа, составили 37 миллионов долларов. А только за период с 2012 по 2015 год по статье "Обеспечение мероприятий, связанных с направлением российских юристов для участия в работе Европейского суда по правам человека" из федерального бюджета выделено около 145 миллионов рублей.

Дамир Гайнутдинов – правовой аналитик Международной правозащитной группы "Агора", кандидат юридических наук