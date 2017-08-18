"Ведомости": ФСБ участвует в разработке международного стандарта блокчейна

В специальный комитет для разработки стандарта технологии блокчейн, который был создан в прошлом году Международной организацией по стандартизации (ISO) вошли представители от России, среди которых сотрудник ФСБ Григорий Маршалко. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости".

Сам Маршалко не прокомментировал изданию свое участие в комитете ISO. Он уточнил, что представляет ФСБ в российском комитете Росстандарта по стандартизации криптографии. Замначальника лаборатории компании "Инфотекс" Максим Шевченко, входящий в комитет ISO, рассказал "Ведомостям", что российская делегация состоит из членов комитета Росстандарта, об участии в котором сообщил Маршалко. Издание отмечает, что работой комитета Росстандарта руководит ФСБ. Сейчас в России нет отдельного комитета по блокчейну. По информации издания, он будет создан в ближайшее время.

Блокчейн – это последовательная цепочка блоков с информацией. Изначально этот термин использовался для обозначения распределенной базы данных, реализованной в системе криптовалюты биткойн.