Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил под стражей шестерых обвиняемых по так называемому "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" – организации, которую российские власти признали террористической и запретили ее деятельность на территории страны.

Координатор общественного объединения "Крымская солидарность" Дилявер Меметов в пятницу сообщил сайту "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода), что суд отклонил все апелляции защиты.

Первых четверых обвиняемых по "ялтинскому делу" взяли под стражу 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, строители Муслим Алиев и Энвер Бекиров, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Еще двое обвиняемых – Арсен Джеппаров и Рефат Алимов – были арестованы в апреле того же года.

Правозащитники называют преследование членов "Хизб ут-Тахрир" политически мотивированным. Представители организации отвергают обвинения в терроризме.