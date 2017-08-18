СМИ: Телеканал Life прекращает вещание, а его сотрудников уволят

Прокремлевский телеканал Life прекращает вещание, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в руководстве мультимедийного холдинга News Media. Там заявили, что 18 августа – последний день работы канала.

Портал Znak.com сообщает, что уволены все эфирные сотрудники, а также несколько журналистов. Один из неназванных источников издания объяснил закрытие канала тем, что "стоящие перед властью задачи можно решать и более дешевыми способами".

Другой собеседник Znak.com предположил, что издания холдинга, принадлежащего издателю Араму Габрелянову, "подогревали, а порой и сами инициировали внутриэлитные конфликты".

Ранее издание РБК сообщало, что канал Life, работающий с 2013 года, сократит новостное вещание. Сам Габрелянов утверждал, что не планирует закрывать телеканал полностью.