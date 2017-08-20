Атлантида. Эфир в 18.05

Выставка “Литературная Атлантида” в музее на Трубниковском в Москве как попытка архива богемной жизни “веселых девяностых” и “нефтяных нулевых”. Литературная жизнь в салонах 90-х и клубах нулевых: найдите десять отличий. Схема клуба: кафе, литературная (она же театральная и музыкальная) площадка, выставочный зал, книжный магазин, небольшое издательство и почти семейная атмосфера. “Проект ОГИ” и его сетевые заведения как главное "место силы" Москвы. Алкоголь и литература. Роль личностей в истории литературного процесса и клубного движения. Исторический поворот 2012 года: почему на фоне политических изменений и протестов стало невозможно тусоваться исключительно в кругу друзей? Социология и антропология городских пространств: изменение сцены, среды и выяснение отношений с “другими”. Дух времени и его материальные носители. Перемещающиеся сообщества, места и репутация события. Как поляризация общества повлияла на новые структуры заведений для интеллектуалов и богемы? В чем секрет успеха и постоянства “Петровича” и “Фаланстера”?

В студии Евгения Вежлян, поэт, критик, социолог литературы, доцент РГГУ; Данила Давыдов, поэт, прозаик, критик, доцент Университета гуманитарных наук; Кирилл Корчагин, поэт, переводчик, критик, сотрудник Института русского языка имени Виноградова. В записи: от "Проекта ОГИ" Никола Охотин, Михаил Рябчиков, Владимир Воробьев, Юрий Цветков, Данил Файзов. Ресторатор и карикатурист Андрей Бильжо, соучредитель проекта "Фаланстер" Борис Куприянов, поэт и политик Евгений Бунимович, издатель и редактор Дмитрий Кузьмин.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова