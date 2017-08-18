Канадский хакер Карим Баратов сдаётся властям США

Канадский хакер Карим Баратов добровольно поедет в США, где его обвиняют в работе на российскую разведку и взломе более полумиллиарда акаунтов электронной почты Yahoo в 2014 году.

22-летний уроженец Казахстана подписал официальное согласие в канадском суде и будет передан судебным приставам штата Калифорния. Его адвокат Амедео Дикарло сообщил, что его подзащитный хочет ускорить судебное разбирательство своего дела в США.

Баратов был арестован в Канаде в марте этого года - по запросу американских властей.



