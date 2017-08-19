Турку: нападение марокканца на прохожих расследуется как теракт

Нападение с ножом на прохожих в центре финского города Турку в пятницу полиция расследует как теракт. Об этом сообщила в субботу финская Центральная криминальная полиция.



Из-за полученных в течение ночи дополнительных данных нападение квалифицируется как убийство, совершенное с целью терроризма, говорится в сообщении. "Полиция выяснила личность нападавшего. Это - 18-летний гражданин Марокко", - уточняется в сообщении. При нападении погибли двое финских граждан, 8 человек ранены. Среди раненых есть один гражданин Италии и двое шведов.

Полицейские открыли огонь в пятницу по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. В течение минувшей ночи полиция задержала еще четырех человек, их связь с нападавшим выясняется. В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с произошедшим в Турку.