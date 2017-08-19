В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих в центре города

В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих, ранив как минимум восемь человек. В Следственном управлении Ханты-Мансийского автономного округа заявляют, что преступник был убит полицейскими.

О других погибших в ведомстве не сообщают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В пресс-службе полиции Сургута заявили, что версия о теракте не является основной.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что нападавших было двое, они были одеты в "черные капюшоны" и могли быть вооружены не только холодным, но и огнестрельным оружием. Также говорится об одном погибшем в результате нападения. В правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают.

Городской телеканал С1 сообщил о стрельбе и задержании одного мужчины.