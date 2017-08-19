Советник президента США Карл Айкан уходит в отставку

Специальный советник президента США Дональда Трампа по вопросам законодательного регулирования инвестор Карл Айкан заявил о своем намерении уйти в отставку. Об этом он сообщил в письме на имя Трампа.

Айкан в своем сообщении отмечает, что в последнее время к нему стали поступать вопросы о том, не пересекается ли его деятельность в Белом доме с обязанностями руководителя управления по вопросам информации и регулированию Наоми Рао.

Автор письма подчеркивает, что не занимал поста в администрации президента и не занимался разработкой политической стратегии Трампа. По словам советника, единственный вопрос, который он обсуждал с президентом, касался перерабатывающей промышленности. Айкан также заявил, что хочет избежать "партийных споров" о его роли в Белом доме.

Штаб президента США объявил о назначении Айкана на пост спецсоветника в декабре 2016 года. Государственным служащим он не являлся. В рейтинге миллиардеров Forbes инвестор занимает 55 место с состоянием более 16 миллиардов долларов. Айкан был одним из первых бизнесменов, поддержавших выдвижение Трампа на пост президента.