Следователи спустя год начали проверять взлом аккаунта активиста

Следственный комитет России начал проверку взлома аккаунта оппозиционного активиста Олега Козловского в мессенджере Telegram.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов рассказал изданию РБК, что следствие обнаружило признаки преступления, подпадающего под статью о нарушении тайны переписки.

Шарапов добавил, что есть основания провести проверку и в отношении самих следователей, которые больше года не предпринимали необходимых мер после жалобы активиста.

Аккаунт Олега Козловского, работавшего в штабе Алексея Навального, был взломан в апреле минувшего года. Злоумышленникам удалось получить СМС-код, который приходит на мобильный телефон для авторизации пользователя в Telegram. По словам Козловского, это можно было сделать только при помощи технологий и ресурсов, доступ к которым имеют российские силовые структуры.