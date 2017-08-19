Bloomberg: Зять Трампа встречался с Романом Абрамовичем

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп несколько раз встречались с российским бизнесменом Романом Абрамовичем и его женой Дарьей Жуковой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

По информации агентства, зять и дочь президента четыре раза встречались с Абрамовичем на различных мероприятиях в России и США. Информацию об этом Кушнер и Иванка Трамп указали в специальной анкете, которую заполняют сотрудники Белого дома. Собеседник Bloomberg сообщил, что эти встречи никак не были связаны с президентской кампанией Дональда Трампа.

Ранее пресса сообщала, что жена Абрамовича могла организовывать встречи с представителями России и предвыборной командой Трампа. Окружение Жуковой информацию об этом отвергает.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.