Жители Ангарска вышли на акцию в защиту городских библиотек

Жители Ангарска вышли на центральную площадь города, к зданию администрации, с книгами в руках в знак протеста против решения об оптимизации библиотечной сети, в результате которой будут закрыты четыре библиотеки. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Активисты пытались согласовать с городскими властями проведение пикета, но чиновники не разрешили им публичную акцию. Тогда ангарчане решили провести флешмоб – выйти на площадь и просто читать книги. По информации общественной организации "Центр Правозащиты", администрация Ангарска организовала праздник на том же месте и в то же время, где и проходил флешмоб, но он все же состоялся.

До проведения акции защитники библиотек написали петиции мэру Ангарского городского округа Сергею Петрову, в местную Думу, а также в Законодательное Собрание Иркутской области, губернатору Сергею Левченко и в региональное министерство культуры. Документ подписали около пятисот ангарчан.

Первым на обращение отреагировал глава региона. 18 августа Сергей Левченко направил в Ангарск комиссию во главе с министром культуры области Ольгой Стасюлевич. В результате работы комиссии мэр Ангарского городского округа Сергей Петров принял решение отменить приказ об оптимизации библиотечной системы. Об этом защитники библиотек узнали уже после флешмоба, но свою деятельность прекращать они не намерены, пока не получат на руки документ, подтверждающий сохранение библиотек.