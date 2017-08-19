Взрыв в Латакии. Есть жертвы, их число уточняется

В Сирии, на окраине города Латакия произошёл взрыв. Об этом передают местные средства массовой информации. Сообщение о взрыве подтвердили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека, базирующемся в Лондоне. Неподалеку от района взрыва находится крупнейший морской порт страны.

Пресса отмечает, что неизвестные взорвали автомобиль. По предварительным данным, двое мирных жителей погибли, около десяти ранены. Ни одна из действующих на территории Сирии террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Провинция Латакия находится под контролем сирийской правительственной армии, в ней расположен аэродром Хмеймим, используемый российскими Воздушно-космическими силами.

За время войны в Сирии с 2011 года погибли более 300 тысяч человек, миллионы стали беженцами. В 2014 году джихадисты из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) провозгласили на части сирийской территории, находящейся под их контролем, халифат. С 2014 года борьбу с ИГ ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада.