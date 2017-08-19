Берлин: неонацисты проводят марш по случаю годовщины самоубийства Гесса

В Берлине около 500 неонацистов проводят марш, посвященный 30-ой годовщине самоубийства бывшего заместителя Гитлера Рудольфа Гесса. Они собрались возле железнодорожного вокзала в берлинском районе Шпандау, где также начался контр-протест. Около 1000 полицейских развернуты для разграничения и предотвращения столкновений между этими двумя группами.

Полиция сообщила организаторам, что они могут совершить марш, но без прославления Гесса, который умер в тюрьме Шпандау. Гессу был вынесен пожизненный приговор на Нюрнбергском процессе за его роль в планировании Второй мировой войны. Он умер 17 августа 1987 года и власти государств-союзников времен Второй мировой войны постановили считать его смерть самоубийством. Нацистские сторонники утверждают, что он был убит и организовывывают ежегодные походы в его честь. Неонацистам было разрешено иметь один баннер на каждого 50 участника.

В Германии не разрешается использование щитов, шлемов и дубинок, использовавшимися правыми и неонацистскими демонстрантами в Шарлотсвилле на юге США на прошлой неделе.