Трамп отказался участвовать во вручении наград Кеннеди-центра

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп не будут участвовать в торжествах по случаю вручения премий Кеннеди-центра, одной из главных наград Америки в области искусства. Как заявил Белый дом, такое решение было принято, чтобы позволить событию произойти "без политического отвлечения".

Традиционно лауреаты получают аудиенцию в Белом доме до начала мероприятия, однако, в связи с натянутыми отношениями Трампа с американским миром искусства, в этом году двое из лауреатов отказались участвовать в приеме. В сообщении Белого дома говорится, что президент и первая леди решили не участвовать в мероприятиях этого года, чтобы позволить чествованиям пройти без какого-либо отвлечения на политические обстоятельства. В сообщении отмечается, что "первая леди Мелания Трамп вместе со своим мужем президентом Дональдом Трампом выражает свои искренние поздравления и пожелания всем получателям награды в этом году за их многочисленные достижения".

В этом году почетными званиями награждены рэппер LL Cool J, кубинско-американская певица Глория Эстефан, певец Лайонел Ричи, телевизионный драматург и продюсер Норман Лир, танцор и хореограф Кармен де Лавалладе.

Лир, 95-летний ветеран Второй мировой войны, чьи комедии положений, такие как "Джефферсоны" и "Все в семье" получили в США широкую известность в 1970–80-е годы, объявил вскоре после того, как он был объявлен лауреатом, что не придет на прием в Белый дом.

Трамп разозлил многих в мире искусства, когда в марте объявил о полном прекращении федеральной поддержки общественного вещания и Национального фонда искусств.