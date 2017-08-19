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Меркель осудила призыв Эрдогана к туркам, живущим в Германии

Реджеп Эрдоган

Федеральный канцлер Ангела Меркель резко осудила попытку турецкого президента Реджепа Эрдогана оказать влияние на ход предвыборной кампании в Германии. "Мы не позволим никому, в том числе и президенту Эрдогану, вмешиваться в свободный выбор наших граждан, в том числе, немецких граждан турецкого происхождения, - заявила Меркель. Об этом в субботу сообщила "Немецкая волна".

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц также подверг резкой критике попытку Эрдогана повлиять на голоса немецких избирателей. В задачу турецкого президента не входит давать указания, касающиеся хода выборов в германский бундестаг, – заявил Шульц.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал германских избирателей турецкого происхождения не голосовать за кандидатов от партий ХДС, СДПГ и "Союз-90/зеленые" на выборах в бундестаг 24 сентября. "Все эти партии - "враги Турции", - заявил Эрдоган, выступая с речью после пятничной молитвы в Стамбуле 18 августа.

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