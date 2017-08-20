В Финляндии прошла минута молчания в память жертв теракта в Турку

В Финляндии в воскресенье объявлен траур и прошла общенациональная минута молчания в память жертв нападения в городе Турку, которые власти расследуют как первый в стране террористический акт. Несколько сотен человек собрались на рыночной площади Турку, на месте нападения 18 августа, в результате которого два человека погибли и еще восемь получили ранения, чтобы соблюсти минуту молчания, которая началась в 10:00 по местному времени. Подобные мероприятия прошли по всей Финляндии.

Полиция захватила подозреваемого в нападении 18-летнего гражданина Морокко, который был ранен в бедро после нападения. Он был арестован и госпитализирован, и 20 августа допрошен полицейскими.

До минуты молчания финская полиция 20 августа провела реконструкцию преступления с использованием свидетельских показаний и кадров видеонаблюдения. Жертвами нападения стали женщины, в том числе и двое тех, кто скончался. Пострадали также двое мужчин, которые попытались дать отпор нападавшему. Обе убитые женщины были гражданками Финляндии. Среди пострадавших были итальянец, швед и гражданин Великобритании.