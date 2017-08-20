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В Ростове-на-Дону прошёл "митинг патриотов" за сменяемость власти

Ростов-на-Дону, 20 августа 2017

В акции участвовали активисты регионального штаба Алексая Навального, политических партий ПАРНАС и "Гражданская инициатива"

В Ростове-на-Дону в воскресенье прошёл митинг "Мы – патриоты России!", организованный местным отделением общественного движения "Открытая Россия". В акции участвовали активисты регионального штаба Алексея Навального, политических партий ПАРНАС и "Гражданская инициатива". Организаторы приурочили митинг к очередной годовщине августовских событий 1991 года в Москве. Тогда самозванный "Государственный комитет по чрезвычайному положению" (ГКЧП) выступил против демократических реформ.

Участники воскресного митинга в Ростове-на-Дону требовали сменяемости власти, скандировали патриотические лозунги, критиковали нынешнюю власть.

По словам одного из организаторов митинга Вадима Кобзева, официальная пропаганда пытается навязать гражданам свои представиления о патриотизме, но гражданские активисты стараются противостоять такой пропаганде.

За митингом, проходившим на оживленной площади имени Ленина, наблюдали полицейские. Они не вмешивались в проведение акции. Прохожие высказывали скептические комментарии в адрес участников митинга и их лозунгов. Акция продолжалась около двух часов.

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