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Новости

В Дамаске жертвами ракетного обстрела стали несколько человек

Разрушенные дома на одной из улиц в Дамаске, 23 июля 2017

Правительство Асада ожидало, что на ярмарку приедут представители многих государств

В Дамаске при падении ракеты вблизи павильона на международной торговой ярмарке погибли несколько человек. Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщил 20 августа о гибели шести человек и ранении ещё десяти.

Официальные сирийские СМИ подтвердили факт взрыва, но не стали называть число погибших и другие подробности о нанесённом ущербе.

Международная ярмарка в Дамаске, до войны проводившаяся ежегодно, ныне открыта впервые с 2011 года, когда началась вооружённая борьба оппозиции с режимом Башара Асада. Ожидалось, что на ярмарку приедут представителя более сорока государств. Правительство Асада приветствовало ярмарку как признак "стабилизации" обстановки в стране.

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