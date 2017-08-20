Глава Христианского центра Нью-Йорка вышел из совета при Трампе

Глава крупнейшей евангелической церкви Нью-Йорка вышел из неофициального консультативного евангелического совета при президенте Дональде Трампе. Решение пастора Бернарда стало очередной громкой отставкой члена одного из консультативных советов при президенте.

Бернард возглавляет Христианский культурный центр, в состав которого входят 37 тысяч человек. В минувший вторник он направил Трампу официальное письмо, в котором объявил о выходе из совета.

Во вторник Трамп провел пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой вновь заявил, что во вспышке вспышке насилия в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, виновны "многие стороны". Речь шла об акции белых расистов, во время которой была убита участница контрдемонстрации.

Газета The Washington Post отметила, что Бернард был одним из нескольких десятков лидеров, дававших рекомендации президенту. Среди других членов совета – лидеры южных баптистских и пятидесятнических конгрегаций. В совет, в частности, входят баптистский пастор Джек Грэм, представитель Национальной латиноамериканской конференции христианского лидерства Тони Суарес и телеевангелист Марк Бернс. Они сообщили The Washington Post, что не намерены выходить из совета. Об этом сообщил "Голос Америки".

Несколько дней назад Трамп объявил о роспуске двух консультативных комитетов по вопросам бизнеса, в которые входили руководители ведущих американских компаний. Перед этим по меньшей мере семь членов этих комитетов заявили о выходе из них в связи с высказываниями президента.

Все 17 членов президентского консультативного совета по искусству в пятницу объявили о своей отставке в связи с его заявлениями о событиях в Шарлотсвилле. В обращении деятелей культуры говорится, что нельзя расставлять "ложные знаки равенства" между сторонниками и противниками расистских идей.