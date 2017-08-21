Белый дом: Трамп изложит стратегию США по Афганистану и Южной Азии

Президент США Дональд Трамп изложит свою стратегию в Афганистане в телевизионном обращении к американскому народу в прайм-тайм в понедельник вечером. Об этом объявил Белый дом в воскресенье, сообщив, что следует ожидать увеличения численности войск США в Афганистане. В заявлении Белого дома отмечается, что Трамп выступит с речью в Форт-Майер, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона, и "представит обновленную информацию о действиях Америки в Афганистане и Южной Азии".

Это будет третье крупное обращение Трампа в прайм-тайм за семь месяцев его президентства и после того, как он подвергся резкой критике за то, что возложил общую ответственность как на белых националистов так и на контр-протестующих за насилие на митинге в Шарлотсвилле (Вирджиния).

Президент, завершив рабочий отпуск в своем гольф-клубе Bedminster (Нью-Джерси), принял решение по Афганистану после длительных переговоров со своими главными помощниками по военной и национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, в пятницу.

Высокопоставленный представитель администрации сказал, что самым важным результатом переговоров стало то, что Трамп согласился на скромное увеличение численности войск США, как рекомендовано его ведущими советниками. Численность войск США в Афганистане составляет около 8400 человек.