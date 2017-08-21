Шуберта не читал, но осуждаю

Последние несколько дней Владимир Путин провел в Крыму. В пятницу, 18 августа, он пообщался в Севастополе с лидером "Ночных волков" Хирургом, опровергнув тем самым слухи о том, что Залдостанов впал у президента в немилость. В тот же день Путин побывал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", из которого предложил сделать "русскую Мекку". Эту поездку однозначно следует воспринимать как предвыборную, пишет на "Немецкой волне" Иван Преображенский:

Да, официально Путин еще не выдвинул своей кандидатуры, но предвыборная кампания уже набирает ход. В рамках этой кампании перед президентом стоят сразу несколько задач. Одна из главных - не допустить разброда и конфликтов внутри правящего класса. И вот он тянет за собой в Крым премьера Дмитрия Медведева, пусть даже тот стыдливо отходит от президента в момент, когда по сценарию нужно "брататься" с байкерами. Надо показать, что Медведев по-прежнему ближайший соратник и отправлять его в отставку Путин пока не намерен.

Вторая важная задача - напомнить народу о себе и о своих достижениях. Одним из главных своих успехов президент России явно считает аннексию Крыма и Севастополя. Тут Путину так хотелось доказать россиянам, что он пророк, посланный им во спасение, что мало оказалось привычных славословий от деятелей культуры и чиновников <...>

Надо, как объяснил сам Владимир Путин, создать в Херсонесе "русскую, российскую Мекку", то есть, судя по контексту, символический центр "русского мира". Причем не только историко-политического, где "началось укрепление централизованного российского государства", но и религиозного, который российская пропаганда тесно связывает как с политикой, так и с ролью президента Путина как "спасителя России".

В соцсетях, впрочем, название "Мекка" вызвало по большей части иные ассоциации.

Юрий Альберт​

Это даже трудно прокомментировать.

Концепция поменялась?

Мы уже не Третий Рим, а Вторая Мекка?

Александр Эткинд

"А давайте устроим там Мекку". Так, между прочим, верующий человек не сказал бы - ни мусульманин, ни христианин.

Андрей Кураев

О, сколько нам открытий чудных несет имперьялизма дух!

Президент России Владимир Путин предложил создать в Херсонесе "русскую Мекку".

"Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства", - заявил президент на встрече с учеными в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

В 14м году Путин уподоблял Херсонес храмовой горе. Причем - навсегда.

Ждем новость про Таджмахал, пирамиды и Стоунхедж.

Ученые скушали и промолчали.

Никто не обьяснил Владимиру Величайшему, что его древний тезка не включил и не мог включить Корсунь в круг своих владений, и что судьба и жизнь этого греческого полиса продолжили и после этого набега варваров быть связанными с Византией. А посему никакая не то что российская, но и киевская государственность там крепчать никак не могла.

Лишь одна цитата: "В 10-11 веках в Херсоне происходит слишком частая смена византийских наместников".

Византийских, не киевских!

Альфред Кох

Как это политкорректно: приказать создать свою собственную Мекку.

А ведь и правда: Новый Иерусалим (под Москвой) - есть. А Новой Мекки - нет...

Ведь это же несправедливо! Не так ли? Толерантность требует Новой Мекки. А там и Новая Лхаса не за горами...

Да и Новую Стену Плача в Биробиджане можно выстроить. Да что стену, можно и Третий Храм построить! Чего мелочится? У них - нет, а у нас - будет!

Шутками про Мекку дело не ограничилось. Еще больший повод для веселья Путин подал соцсетям в воскресенье, когда посетил молодежный лагерь "Таврида", где его прождали весь день, пишет РБК:

На встречу глава государства прибыл с опозданием на семь с половиной часов. Изначально его общение с участниками смены «Творческая команда страны» должно было начаться в 11 утра, однако без объяснения причин все было перенесено на шесть часов вечера. На форум Путин прилетел около 18:30. Все это время его ожидали не только молодежь и журналисты, но и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который прогуливался по территории в джинсовых шортах, шлепанцах, светлой панаме и темных очках.

Речь зашла о музыке, и в ответ на вопрос одного из участников смены президент России выдал неожиданный пассаж.

Николай Травкин

На Тавриде с молодёжью поговорили о музыке, о великих музыкантах, вспомнили Шуберта… Лучше бы не вспоминали…

​Catherina Gordeeva

Музыкальную литературу нам преподавала Маргарита Араратовна. Маленькая, кудрявая, страстная. Очень пунктуальная. О брюшном тифе, которым заразился и от которого умер 31-летний Шуберт, она говорила как о чем-то личном враждебном и отвратительном. И даже немного плакала, добавляя: «Брюшной тиф унёс также жизнь матери Шуберта». Ну вот такая профессиональная среда. Путину привет.

Konstantin Dobrynin

А Шуберт то, говорят, ходок был!

Сергей Попов

Стесняюсь спросить: это правда президент России, а не прапорщик стройбата? И что он тогда говорит, когда камер нет?

Михаил Павлов

Две новости, которые хорошо смотрятся вместе.

Путин напомнил школьникам, что Шуберт пользовался услугами проституток, заболел и умер.

Внук Тихона Хренникова высоко оценил музыкальные способности Путина.

​Рустем Адагамов

Все-таки, поразительный он человек. Зачем об этом рассказывать детям в разговоре о музыкантах?? Да, есть версия, что Шуберт умер от отравления ртутью, которой тогда пытались лечить сифилис. Но официальная-то причина смерти — брюшной тиф. Некрасивая картина — пожилой дядя в обществе молодых людей рассказывает им какие-то досужие сплетни. Фу.

Fyodor Krasheninnikov

Второй день думаю - что у него в голове за залежи похабных анекдотов про знаменитостей, где понабрался?

Olga Galitskaya

ВВП на молодежном форуме выдвинул свою версию смерти Шуберта. Сгубила, мол, "профессиональная женская среда". Знаток, видимо.

Или в его голове хруст французской булки заглушил вальсы? Как упоительны в России вечера.

Nikolai Rudensky

"Шлюхи по десять долларов" (вдовы погибших на "Курске"), "девушки с пониженной социальной ответственностью" (спутницы Трампа в Москве), теперь вот "профессиональная женская среда" (прелестницы, погубившие Шуберта). Фрейд, кажется, называл это фиксацией.

Nikolai Rudensky

Стенограмма вчерашней встречи Путина с молодежью до сих пор не выложена целиком на президентском сайте. Думают, наверно, как быть с пассажем про Шуберта, умученного от [профессиональных женщин].

Вадим Дубило

Я смотрю, умники взялись обсуждать информацию, озвученную Путиным, о том, что композитор Шуберт умер от нехорошей болезни, которой заразился, пообщавшись с женщинами с пониженной социальной ответственностью. Дескать, Шуберт-то от тифа умер.

Учитесь анализировать! Президент страны всяко информированнее вас. Вы не задумывались, что он поделился с вами тайной, которую скрывали десятилетиями? То-то же!

Gasan Gusejnov

Что главное в тайном агенте?

Тайна.

Когда она выбалтывается?

Когда тайный агент отверзает уста и тем самым объявляет себя таковым - в прошлом или в настоящем.

Он становится агентом разрушения тайны.

Валит явки и адреса.

Про Шуберта ему рассказал Ролдугин.

Агент ему:

- А Шуберт?

А тот такой:

- А что Шуберт? Шуберт, вон, шубу снять не успел и триппер заработал.

А про Мекку - Кадыров нашептал.

Агент ему:

- А Мекка?

А тот такой:

- А что Мекка, Владим Владимыч? Мы свою Мекку забацаем в Хер этом вашем, извиняюсь, сонесе.

И понеслась.

Alexey Vinokurov

Я тут подумал, как бы звучали знаменитые стихи Мандельштама (И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме"), если бы их редактировали в администрации президента...

"Чайковский-содомит и сифилитик Шуберт,

Ревматик Гете, загибавшийся к дождю,

И Мандельштам с ворованною шубой

Считали пульс вождя и верили вождю".

​Илья Вайцман

Ну что вы пристали к путину с этим вашим Шубертом?! Во-первых, так в высшей школе КГБ учили, а во-вторых - ну это же путин...😒 Как можно представить себе путина без пошлости и многочасовых "царских" опозданий!? Никак нельзя, это как "отрезать, чтобы не выросло", причем, именно "в сортире", что был бы "у бабушки".

Ну вот и не удивляйтесь. Он со своей ложью и пошлятиной вполне органичен и аутентичен. "Нацлидер", чо...

Виктор Шендерович

Пигалица с прокурорским прошлым учит нас духовности,

дочь Пескова опекает судостроение, Путин рассказывает историю болезни Шуберта... Мы все ощутимее опускаемся на территорию дурного анекдота. Это невозможно комментировать, и шутить про это бессмысленно.

Если отвлечься от сомнительных исторических анекдотов и вернуться к содержанию поездки в целом, участие в ней Дмитрия Медведева воспринимается как хороший знак для премьера. "Тренд падения котировок Медведева летом приостановился", заявил в комментарии для РБК политолог Михаил Виноградов, президент фонда "Петербургская политика". 21 августа этот фонд опубликовал "рейтинг преемников Путина", в котором Дмитрий Медведев занимает первое место - за ним в первой пятерке следуют Сергей Собянин, Алексей Дюмин, Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко. В Сети эта таблица вызвала оживленную дискуссию.

Konstantin Kalachev

С утра первой новостью в Яндексе рейтинг преемников Путина имени политолога Михаила Виноградова. Тот случай, когда реакции и комментарии любопытнее самого продукта. Изящная провокация, интеллигентное разжигание, напоминание, что жизнь есть и после Путина.

башня кремля

ВНЕЗАПНО сервильный АП фонд политолога Виноградова «Петербургская политика» составил рейтинг преемников Путина.



ВНЕЗАПНО, там даже есть Навальный. И даже не на последнем, а на 18-м месте из 20.



«В среднесрочном плане (у власти. — БК) есть соблазн встать на путь более глубокой перезагрузки имиджа власти через масштабные ротации с усилением позиций условного кандидата hidden name»,— поясняет глава фонда Михаил Виноградов (https://www.kommersant.ru/doc/3389709).



Чуть выше по тексту еще более завлекательное: все участники рейтинга называются политологами ««участниками будущей правящей коалиции 2018–2024 годов». И нет, никакой сноски напротив фамилии Навального — он у «виноградовцев» тоже участник коалиции.



Когда Франц Клинцевич сказал фразу «преемник Путина» накануне 9 мая, это воспринималось как сенсация — потому что до этого любые публичные заявления о «преемничестве» были если не таубированы, то никогда не произносились вслух. К августу тема преемника понималась уже несколько раз. Причем лично Путиным трижды — на «Прямой линии», на встрече со школьниками в «Сириусе» и даже в фильме Оливера Стоуна. Теперь тему поднимает еще и лояльный think tank.



Выводов, конечно, не будет, мы вам не мамкины инсайдеры. Просто отмечаем тренд.

Политджойстик

Рейтинг преемников. Судя по поддержке федеральных СМИ, кто-то специально сталкивает Медведева и Собянина?

НЕЗЫГАРЬ

Это, конечно, профессиональный "пик достижений" - составить "рейтинг" преемников Президента. Загадка- зачем серьезные издания его перепечатывают? Или они уже давно не серьезные?

Кирилл Шулика

Преемником будет кто-то близкий к Шойгу. Обратите внимание, что в публичном пространстве всем достается, а уж силовикам тем более, кроме Шойгу. Хотя в принципе вопросов можно задать много. Плюс Крым, естественно. Я бы и его самого не исключал, но исходя из возраста это один срок. Если два срока, то Дюмин. Может Воробьев. В Медведева я не верю. В любом случае, мы узнаем о преемнике менее, чем через год. После выборов он станет главой правительства.

Но это нехороший сценарий я вам описал. Хотя и вполне реалистичный.

Марина Литвинович

"Рейтинг преемников Путина" в нынешней ситуации - это расстрельный список. Принцип составления рейтинга такой: самых реальных преемников или не включить, или засунуть в самый конец. А в начало напихать жертв )

Андрей Колядин

Какие преемники?!!! Я понимаю, что всех это интересует. Ну хотя бы для того, чтобы забыв действующего начальника, стройными рядами ломануться к подножью нового, задыхаясь от восторга и раболепия.

Но, когда появляется преемник - прежний руководитель становится "хромой уткой".

Не рано ли хороните Путина?

Мне кажется, он повода не дает...

Рыклин Александр

Не удивлюсь, если очень скоро составителям рейтинга преемников, в котором имя Кадырова даже не в первой пятерке, придется извиняться перед Рамзаном Ахматовичем на центральной площади Грозного...

Очередная "рокировка" могла бы оказаться для Путина рискованной, считает Аббас Галямов:

Однажды Путин уже менялся с Медведевым местами и это стало мощным катализатором протестных настроений, приведших к «болотным протестам». Еще раз посадив в свое кресло Медведева, Путин рискует столкнуться с тем же самым.

Многим, впрочем, такой сценарий не кажется настолько маловероятным.

Игорь Мальцев

Преемником может оказаться кто угодно. В том числе и совершенно неожиданный для широкой публики человек. А может быть и для узкой публики неожиданный.

Папа иногда, сами знаете, любит пошутить.

Любит, и что еще важнее - умеет.

Поэтому - не знаю, как оно будет.

Но могу уверенно, сказать как бы мне хотелось, чтобы оно было.

Мне бы очень хотелось, лично мне, чтобы следующим преемником Владимира Владимировича , уважаемого, оказался бы Дмитрий Анатольевич, уважаемый.

По причине, о которой уже успел некоторое время назад написать Олег Кашин. Я редко в последнее время солидарен с Кашиным, но иногда все-таки солидарен, вот и сейчас - как раз тот самый случай.

Не могу найти прямую ссылку на статью, не помню даже точного ее названия, но мысль там понятная.

Интересно было бы посмотреть, как люди, которые Медведеву один раз уже жадно присягали, и клялись самыми святыми словами в пожизненной верности, и в ногах валялись, и с руки ели, а потом по первому же свистку его предали, и как предали - без тени сомнения, ни секунды колебаний, ни покраснев, ни поперхнувшись, зато с публичной травлей, издевательством, оскорблениями, унижениям - а главное, за что?

Почему?

В чем он настолько уж серьезно провинился перед всей этой сволочью? Дышать ей запрещал? Последний кусок хлеба отнимал? Малолетних ее дочерей забирал в наложницы? Вроде бы нет. Тогда что?

А ничего. Нипочему. ПРОСТО ТАК. Смеха ради.

Andrey Malgin

Вообще, конечно, если бы Путин был умным человеком, он бы не пошел на выборы в 2018 году. "Я устал, я ухожу" - и повторил бы трюк с Медведевым. Медведев бы выпустил политзаключенных, поручил Думе отменить наиболее одиозные законы, убрался бы с Донбасса и вернул границу Украине. Короче, заставил бы Запад рукоплескать. Сталина бы проклял. Эрнста поменял на Альбац. На Красной площади совместный концерт "Пусси Райот" и Леди Гаги. Познер во время телемоста с Калифорнией покается за сбитый "Боинг". Гласность, перестройка и всё такое. Конечно, придется и непопулярные, отложенные вещи сделать: повышение пенсионного возраста, сокращение расходов на ВПК и многое другое. Про Крым можно сказать много обещающих слов, но ничего не делать. Запад снимает большую часть санкций, мир и дружба, газ бежит по новым газопроводам, промышленность и банки кредитуются, сироты едут в Америку, космические корабли бороздят просторы Большого театра, жизнь налаживается. На всё про всё ушло бы года два. Путин всё время сидел бы как аятолла, изредка выдвигаясь в детские дома и к ветеранам. Через два года - бац, что-то случается. Медведев уходит, заболевает, отправляется к праотцам, не знаю. Или даже импичмент. И тут, весь в белом, на арене цирка снова появляется Путин.

Причем повторять этот прием можно еще долго, по подсчетам ​Натальи Геворкян:

Если Путин решит выпустить кого-то вместо себя в 18-м, то он вернется, когда ему будет 72 года, а через два срока после этого ему будет 84. А если он решит повторить тот же финт в 30-м, то вернется в 36-м, когда ему будет 84, а к концу второго срока соответственно 96. А если он снова выпустит тузика в 42-м, то вернется в 48-м, когда ему будет 96 и к концу второго срока ему будет 108. Бодряк еще)))