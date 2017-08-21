Миллион Навальному

Миллион рублей в биткоинах перевел Алексею Навальному бежавший из России экс-начальник налогового управления крупного российского холдинга "ФосАгро" Игорь Сычев. Криптовалюту он выбрал из соображений простоты – процесс перевода занимает одну минуту и не контролируется никакими финансовыми регуляторами. Навальный деньги получил, и поблагодарил Сычева, рассказывает телеканал Настоящее Время.

Мы встретились с Игорем Сычевым в Европе, где именно – он попросил не говорить, так как боится преследований.

"Почему я решил это сделать? Потому что у меня уже опустились руки. Я потерял всякую надежду добиться какой-то справедливости при нынешней российской власти. Альтернатив просто других нет никаких – ну скажите, кого вы еще видите? Ходорковский? Давайте просто реалистично оценивать ситуацию, кроме Навального из реальной оппозиции – даже слово оппозиция неправильное – из реальных альтернативных кандидатов больше никого нет", – объясняет он свое решение.

За границей Сычев скрывается уже больше года. В России он объявлен в федеральный розыск по подозрению в вымогательстве 250 тысяч долларов у руководства компании "ФосАгро", в которой курировал налоговое управление.

Игорь Сычев – бывший начальник налогового управления холдинга "ФосАгро". Проработал в компании с 1996 по 2013 годы. По его собственным словам, помог компании отбиться от налоговых претензий на общую сумму более 500 миллионов и получить компенсацию от государства еще на 10 миллионов долларов.

За свою работу попросил у руководства вознаграждение. Вместо обещанных 13 миллионов долларов и 1 процента акций получил 5 миллионов и был уволен. После того, как подал в суд на "ФосАгро", ответным иском был обвинен в вымогательстве. В России заочно арестован. Скрывается в Европе.

"В итоге компания "ФосАгро" не только отсудила все, она еще получила рекордную компенсацию от государства, что просто в России немыслимо. Мы получили по тому курсу примерно 10 миллионов долларов компенсации от государства, фактически они признали, что изначально эти претензии были неправомерными. Я не то, что считаю, я знаю, что в этом моя заслуга, потому что я этим занимался", – говорит бывший топ-менеджер.

"ФосАгро" – один из крупнейших химических холдингов России. В компании работают 5000 человек. Ежегодный оборот превышает 3 миллиарда долларов. Создание холдинга связано с именем Михаила Ходорковского и комбинатом "Апатит", который был основным активом компании. Именно незаконная приватизация "Апатита" легла в основу первого дела ЮКОСа. Второму владельцу компании Андрею Гурьеву удалось избежать уголовного дела и налоговых претензий.

"В первом уголовном деле Ходорковского примерно половина эпизодов связана напрямую с "ФосАгро". Объяснить какими-то разумными причинами, почему Ходорковский в тюрьме, Лебедев в тюрьме – а все акционеры "ФосАгро" на свободе, просто невозможно. И примерно в то же время появился и Литвиненко. Я думаю, это была именно его функция – если на жаргоне, то просто отмазать акционеров "ФосАгро" от уголовной ответственности. Я думаю, было так", – предполагает Сычев.

Владимир Литвиненко, о котором говорит Сычев – ректор Горного института Петербурга, неоднократно руководил избирательным штабом Владимира Путина в его родном городе.

Литвиненко называют одним из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга, сам он причисляет себя к "друзьям Путина". Именно в Горном институте президент России защищал свою кандидатскую диссертацию. Подлинным автором работы называют самого Владимиар Литвиненко. За содействие в прекращении уголовного дела в отношении "ФосАгро" Литвиненко получил 20 процентов акций компании. В результате он сейчас входит в список Forbes, занимая 122 место с 850 миллионами долларов США.

"Есть версии официальные, которые озвучивает "ФосАгро" – что он якобы участвовал в приватизации "Апатита", советовал купить Череповецкий комбинат. Это все чушь. От отмазывал акционеров "ФосАгро" от уголовной ответственности по делу ЮКОСа", – утверждает Сычев.

В самом "ФосАгро" не отрицают, что Сычев работал у них, но утверждают, что высокой должности тот не занимал и потому ни на какие вознаграждения за спасение компании от налоговых требований претендовать не может.

"Кто такой Сычев? Человек руководил налоговым подразделением из трех работников, был менеджером среднего звена, в управлении бизнесом не участвовал, и при этом считает, что отбил для компании все налоговые претензии. Компания не вправе каждого менеджера поощрять процентом акций. Он никогда не был доволен статусом, оплатой труда, объемом полномочий, не смог открыто реализовать свои амбиции в нашем дружном коллективе", – сказал в интервью Forbes источник, близкий к руководству "ФосАгро".

Сам Игорь Сычев опасается за свою жизнь и продолжает скрываться в Европе. И в Россию возвращаться не планирует.

"При той ситуации в России, которая сейчас там есть – слушайте, меня трижды пытались убить, у меня есть четыре экспертизы, подтверждающие это, а я в России не могу возбудить уголовное дело. У меня трижды у машин откручивали колеса – гайки на подвеске. Расчет был такой, что на приличной скорости колесо отлетит, откажут тормоза – и так оно и случалось на самом деле. А я ничего не могу доказать", – говорит он.