Путчисты в Кремле?

Чьи идеи победили в современной России, путчистов из ГКЧП или реформаторов, поддерживавших президента РСФСР Бориса Ельцина?

Итоги 26 лет, прошедших после Августовской революции 1991 года, обсуждают писатель Олег Мороз, политолог Александр Морозов, правозащитник Лев Пономарев, политик Аркадий Мурашев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 августа в 19:05.