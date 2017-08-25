По имени "Мусудан"

Информационное цунами в связи с обвинениями в адрес Украины о передаче Северной Корее двигателей для ракет, которыми та угрожает обстреливать Гуам, грозит перерасти в международный скандал. При этом никто из западных экспертов, на которых постоянно ссылаются российские и пророссийские средства массовой информации, не утверждает, что это именно Украина передала ракетные двигатели КНДР. Они говорят лишь о том, что двигатели могли попасть в Северную Корею либо из России, либо из Украины.

Двигатели РД-250, о которых идет речь, были разработаны конструкторским бюро "НПО Энергомаш", находящимся в подмосковных Химках, но серийное производство было передано "Южмашу" в Днепропетровск. Там вплоть до 1991 года они устанавливались на ракеты Р-36, известные на Западе как "Сатана". До 2001 года такие двигатели изготавливались в Украине для ракет-носителей серии "Циклон." Сейчас в Украине сохраняются три ракеты семейства "Циклон", естественно, вместе с двигателями, то есть все двигатели на месте. А в России, по словам председателя Государственного космического агентства Украины Юрия Радченко, имеются от 7 до 20 "Циклонов" и от 28 до 80 двигателей РД-250, а также документация и экспертиза для работы с ними. Очевидно, что в случае международного расследования экспертам придется разбираться с двигателями не только в Украине, но и в России.

Об участии Киева в северокорейской ракетной программе никаких сведений нет, а вот о длительном сотрудничестве России и Северной Кореи в этой области известно немало. Такие данные подкрепляют версию о том, что двигатели попали в КНДР все же из России. Вот, например, история ракеты "Мусудан", известной также как ВМ-25 или "Хвасонг-10". Вплоть до 2010 года российские военные и дипломаты категорически отрицали само существование такой ракеты. В 2009 году в Вашингтоне состоялось заседание российско-американской группы по совместной оценке угрозы распространения баллистических ракет. Заседания проходили за закрытыми дверями, но сайт WikiLeaks сумел раздобыть текст секретной телеграммы, посланной из Вашингтона в американское посольство в Москве. В ней подробно описывался ход переговоров, в которых принимал участие высокопоставленный российский генерал Евгений Зудин. "Россия не думает, что ВМ-25 существует. Ракета выглядит мифической, хотя некоторые говорят, что она основана на российской ракете. Однако никто никогда ее не видел, и Россия не может найти ее следов", – твердил генерал Зудин, отвечая на вопросы американских коллег.

Так продолжалось до октября 2010 года, когда миф стал реальностью: на военном параде в Пхеньяне впервые были продемонстрированы эти самые баллистические ракеты. После этого отрицать их существование было уже невозможно. Северокорейские ракеты "Мусудан" очень походили на советскую баллистическую ракету Р-27, созданную в 1960-е годы под руководством советского конструктора ракет для подводных лодок Виктора Макеева. "Мы четко определили, что ракеты типа "Мусудан" или "Хвасонг-10" на самом деле являются модифицированными ракетами для советских подводных лодок. Это хорошо видно по ракетному двигателю, конструкции и так далее", – свидетельствует Роберт Шмукер, профессор Технического университета в Мюнхене, в прошлом один из конструкторов в американском проекте "Спейс Шаттл". Сегодня это родство признают не только западные, но и многие российские эксперты. "Судя по всему, источником вдохновения для северокорейцев действительно послужила советская морская БР Р-27… Речь не только о компоновочных решениях двигательной установки, но и о выборе пары "горючее – окиcлитель", – писал российский эксперт Владимир Хрусталев. Это объясняет, почему вплоть до конца 2010 года в Москве отрицали существование ракеты "Мусудан". Если это признать, то пришлось бы объяснять, как и почему она появилась в Северной Корее в обход международных соглашений.

В отличие от Украины, у России накоплен серьезный опыт сотрудничества с КНДР в ракетной области

А началась эта история в 1992 году, когда северокорейская компания "Йонванг" заключила большой контракт с КБ имени Макеева. Согласно этому документу, в частности, предполагалась передача КНДР космической ракеты-носителя "Зыбь" и оказание помощи в ее производстве. "Зыбь" – вариант Р-27, предназначенный для использования в гражданских целях. Судя по всему, реализация контракта шла очень медленно. Возможно, это было связано с тем, что в 1990-е годы российское руководство не горело желанием вооружать Северную Корею. Или у Пхеньяна не было средств оплачивать услуги российских ракетчиков.

Как бы то ни было, первые сообщения о ракете "Мусудан" появились в середине 2000-х годов. Не исключено, что этому способствовало заключение во время визита Владимира Путина в Пхеньян в феврале 2000 года Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНДР или, скорее, подписание в апреле 2001 года соглашения о сотрудничестве в области оборонно-промышленного комплекса, а также межведомственного соглашения о военных отношениях. Впрочем, и в последние годы российские и северокорейские военные продолжали с удовлетворением говорить о расширении сотрудничества. Весной 2015 года, например, встречаясь со своим коллегой из КНДР, министр обороны России Шойгу заявил, что "обе страны имеют большие планы, касающиеся расширения двусторонних отношений в различных областях… Принципиальная позиция России на укрепление сотрудничества с КНДР в духе договоренностей, достигнутых на высшем уровне, будет оставаться неизменной". Через полгода российская делегация во главе с первым замначальника Генерального штаба генералом Николаем Богдановским посетила КНДР. Обсуждали ли многозвездные генералы двух стран сотрудничество в ракетной области, неизвестно. Почему бы и нет? Ведь в феврале 2016 года шеф разведки Южной Кореи Ли Бён Хо сообщил, что компоненты запущенной КНДР ракеты дальнего радиуса действия поступали из России.

Испытания "Мусудан" прошли в 2016 году и оказались не слишком удачными. Однако опыт работы над ракетой дал северокорейским специалистам немалую пользу. Она, например, была первой в КНДР, двигатели которой работали на смеси гептила и тетраоксида азота. Соотвественно, в КНДР открыты предприятия для изготовления этих компонентов, что требует достаточно сложных технологий и экспертизы. При этом предприятий, производящих гептил, в Украине нет. Корейские ракетчики научились работать с ракетами, снаряженными этим ядовитым веществом, что тоже далеко непросто. И самое важное: двигатель "Мусудан" используется в качестве двигателя второй ступени той самой ракеты, которая предназначена для удара по Гуаму.

Очевидно, что в отличие от Украины, у России накоплен серьезный опыт сотрудничества с КНДР в ракетной области. Поэтому для соверокорейских лидеров было гораздо логичнее и привычнее обратиться к Москве за двигателями (как знать, возможно и за другими компонентами) для своих самых современных ракет, чем искать их в Украине. Есть и политическая сторона дела: важным элементом внешней политики Кремля является создание очагов конфликтов, отвлекающих внимание от агрессии против Украины, авантюры в Сирии и так далее. А российские журналисты и "политологи", с увлечением обвиняющие Украину в контрабанде ракетных двигателей в КНДР, очень напоминают людей, живущих в стеклянном доме и швыряющих камни.

Юрий Федоров – политический эксперт

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