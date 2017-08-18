Украина на "оси зла"?

Президент Украины Петр Порошенко распорядился расследовать возможность получения Северной Кореей украинских ракетных технологий. То, что успех КНДР в испытании межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением двигателей украинского завода "Южмаш", имеющего исторические связи с российской ракетной программой, на этой неделе предположила газета The New York Times. Как комментируют в Киеве эту скандальную историю и какие последствия она может иметь для Украины?

Президент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, руководителям "Южмаша" и представителям комиссии по экспортному контролю в трехдневный срок расследовать информацию о возможных поставках Северной Корее украинских ракетных двигателей. Для того, чтобы избежать обвинений в необъективности, Киеву уже советуют привлечь к этому процессу западных экспертов. А директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин несколько дней назад призвал МИД Украины инициировать международное расследование для того, чтобы выяснить, "каким образом Северная Корея смогла создать свою ракетную программу, есть ли здесь китайские или российские корни, и не одни и те же технологии, что появились у КНДР, использует и Иран, который также удачно разрабатывает свою ракетную программу".

14 августа газета "The New York Times" опубликовала статью под заголовком "Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом". Ссылаясь на эксперта из Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, издание допустило, что Пхеньян мог получить ракетные двигатели с украинского "Южмаша", имеющего исторические связи с российской ракетной программой.

Кремль всячески пытается в глазах мирового сообщества связать Украину с так называемыми "осями зла"

Во время "холодной войны" днепропетровский завод производил в том числе и двигатели для самых мощных в советском арсенале ракет Р-36М (SS-18 Satanа по классификации НАТО) ."Южмаш" также оставался одним из основных производителей ракетных комплексов для России после того, как Украина стала независимым государством. Российская Федерация продолжала получать украинские детали и комплектующие для своих стратегических комплексов до 2014 года. В американском издании упоминаются двигатели РД-250, которые могли попасть в КНД. Они были разработаны в России на "Энергомаше" и на украинском заводе в нынешнем Днепре выпускались до 2001 года. Сейчас там под контролем Службы безопасности хранятся 12 РД-250, а в России, как сообщил на пресс-конференции в Киеве руководитель Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко, хранятся от 28 до 80 таких двигателей.

Статью "The New York Times" на "Южмаше" и в правительстве Украины назвали "провокацией, за которой могут стоять российские спецслужбы". По словам заместителя министра информационной политики Дмитрия Золотухина, подобные громкие публикации, компрометирующие Украину на международной арене, появляются с периодичностью примерно раз в год:

– В ноябре 2015 года агентство "Франс-пресс", ссылаясь якобы на Министерство внутренних дел Кувейта, объявило на весь мир, что Украина якобы поставляла ПЗРК китайского производства FN-6 на территорию Сирии каким-то группировкам "ИГИЛ" (террористическая организация, запрещенная в России и других странах – прим. РС). Эта информация не подтвердилась, и позже эксперты заявили, что это действительно была специальная операция российских спецслужб для дискредитации Украины. Анализируя многочисленные публикации как в российской, так и в западной прессе, можно утверждать, что Кремль всячески пытается в глазах мирового сообщества связать Украину с так называемыми "осями зла". Если раньше они пытались навязать обществу, что Украина имеет контакты с "ИГИЛ", то сейчас – с Северной Кореей. Учитывая опыт анализа подобных ситуаций, предполагаю, что и к нынешней скандальной истории с ракетными двигателями каким-то образом причастна и Москва.

– В интервью "Эспрессо.TV" Вы сказали, что эксперт Майкл Эллеман, на которого ссылается "The New York Times", раньше работал со спецслужбами России.

– Согласно биографии Майкла Эллемана, он возглавлял миссию США в России с 1995-го по 2001 год, которая занималась вопросами сокращения ракетного вооружения. Я имею опыт работы в области экспертного контроля и знаю, что такие миссии, осуществляя свою работу в стране пребывания, находятся в плотном сотрудничестве с представителями сектора безопасности, в данном случае – это российские ФСБ и разные разведывательные органы. Это не говорит о том, что он работал на них или является агентом. Однако то, что он имеет достаточно глубокие контакты для того, чтобы реализовывать свою профессиональную деятельность, в этом я не сомневаюсь. Сам Эллеман, кстати, пояснил в Твиттере, что журналисты "The New York Times" исказили его слова об Украине. Сначала говорилось в публикации, что это украинская сторона могла передать технологии или двигатели КНДР, затем Эллеман заявил, что украинские власти могли об этом не знать, и это могли быть какие-то преступники, которые украли либо документацию, либо само изделие, - считает Дмитрий Золотухин .

После развала Советского Союза украинским ракетным технологиям интересовались многие страны, но больше других - Китай и КНДР. Пять лет назад за попытку получить секретную документацию по ракетным технологиям "Южмаша" были осуждены двое северокорейских граждан: Рю Сонгчель и Ли Тхэкиль. Их взяли с поличным во время передачи документов, и в будущем году они должны выйти на свободу. Не исключено, что после этого случая, как говорят западные эксперты, попытки очередных шпионов из Северной Кореи могли увенчаться успехом, и они могли получить украинские ракетные технологии.

– Любой человек, который хотя бы раз посещал КБ "Южное" или предприятие "Южмаш", знает о жестких там мерах безопасности, которые остаются еще со времен Советского Союза. Такие предположения западных экспертов голословны и безосновательны, –отмечает Дмитрий Золотухин.

Между тем директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что разгоревшийся международный скандал вокруг ракетных двигателей в равной степени ударит по Украине и России:

Украина имеет все шансы оказаться в знаменитом списке вместе с Россией, Ираном и КНДР. Но Украина в этой истории все же не будет главной виновницей

– Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы выделить только одну Украину. Речь идет о том, что и Украина, и Россия будут в одинаковой мере подвергаться давлению Запада из-за этого скандала. Не следует думать, что если что-то там происходило в "Южмаше" и эти ракетные двигатели оказались на российской территории, а потом были переправлены в Северную Корею, что Запад не понимает. Это единая система антизападных действий. Украина имеет все шансы оказаться в знаменитом списке вместе с Россией, Ираном и КНДР. Но Украина в этой истории все же не будет главной виновницей, поскольку Запад прекрасно осознает, что без России у Северной Кореи не было прогресса в ее ракетной программе, – считает Виктор Небоженко.

Нынешний ракетный скандал во многом напоминает нашумевшую в 2001-м историю с продажей Ираку в обход международных санкций украинских радарных комплексов "Кольчуга". Тогда обвинения ударили по фактически оказавшемуся в международной изоляции президенту страны Леониду Кучме и в целом по имиджу Украины, хотя самих "Кольчуг" в Ираке так и не нашли. Нынешняя история с обвинениями Киева в возможной передаче Северной Корее ракетных технологий также может быть формой давления на украинские власти. О политических последствиях этого скандала для Украины рассуждает руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

Не исключено, что американские партнеры Украины будут пытаться поддержать новых, внеэлитных кандидатов на президентский пост

– Даже если особых доказательств не будет предъявлено, тем не менее, осадок останется. И прежде всего, это ударит по действующей власти, которая либо не обеспечила порядок на вверенной территории и допустила утечку технологий, двигателей или инженеров-ракетчиков, либо не контролирует ситуацию на ключевых предприятиях ракетно-космического комплекса, в частности, на "Южмаше". И если учесть, что у части команды американского лидера Дональда Трампа неоднозначное отношение к украинской власти, украинской администрации в связи с тем, что в ходе президентской кампании в США она делала ставку на Хиллари Клинтон и даже ей помогала, то не исключено, что это может окончательно испортить отношения, но не двух стран, а двух президентов и двух администраций. В команде Трампа и в целом в вашингтонском истеблишменте может усилиться чувство разочарования в украинской власти и начнется поиск более приемлемых кандидатов на роль руководителей страны. Через полтора года в Украине ожидаются президентские выборы, и у действующего главы государства уже достаточно много серьезных конкурентов. И это не только лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, но и действующий премьер-министр Владимир Гройсман, и генеральный прокурор Виталий Луценко. Не исключено, что американские партнеры Украины будут пытаться поддержать новых, внеэлитных кандидатов на президентский пост из числа парламентариев-антикоррупционеров либо руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) - независимого органа, созданного ранее по инициативе западных структур. Кстати, одно из последствий ракетного скандала – если будут достаточно серьезные доказательства, может быть усилена работа НАБУ по выявлению коррупционеров в высших эшелонах власти и, наверное, в этом случае следует ожидать новых громких разоблачений украинских коррупционеров.

– По Вашему мнению, может ли эта скандальная история с ракетными двигателями привести к срыву или заморозить решение Вашингтона о поставках Украине американского летального оружия?

– Это вполне возможно. Противники предоставления Украине летального оружия получат очень мощный аргумент для того, чтобы, по крайней мере, отложить на неопределенное время предоставление нашей стране оборонительного летального оружия под предлогом, что Украина не может обеспечить контроль над этими вооружениями и оно может попасть в руки несистемных игроков, вплоть до того, что оно может оказаться по другую линию фронта в Донбассе, - считает политолог Вадим Карасев.