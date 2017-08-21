В Ростове-на-Дону горят более 25 жилых домов, есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном секторе пострадали три человека, они находятся в больнице. По последним данным, горят более 25 домов, эвакуированы около 600 человек. Пожару присвоена четвертая из пяти категория сложности. На месте возгорания произошел мощный взрыв газа. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным "Открытой России", на месте горящих домов планировалось построить отель для гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Местные жители выступали против возведения гостиницы. Тем, кто отказался продать свои дома, компания-застройщик, как утверждает "Открытая Россия", угрожала поджогом.​

Прокуратура Ростова начала проверку по факту пожара в центре города.

В Ростовской области уже почти неделю продолжаются лесные пожары, их площадь достигла 50 квадратных километров. С огнем борются более 1000 спасателей. Местным жителям ранее рекомендовали приготовиться к эвакуации, однако позднее в МЧС заявили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.