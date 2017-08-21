Генштаб РФ: провинцию Алеппо освободили от джихадистов

Провинция Алеппо освобождена от террористов. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Сергей Рудской. По информации Рудского, от боевиков очищено более 50 населенных пунктов и около трех тысяч квадратных километров территории.

Ранее Минобороны сообщило, что российская авиация нанесла удар по колонне джихадистов, которые направлялись в город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате удара убиты более 200 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

С 2014 года борьбу с ИГ ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада.