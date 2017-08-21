Меркель раскритиковала Шрёдера за "Роснефть"

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала выдвижение бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шрёдера в совет директоров компании "Роснефть". Об этом Меркель заявила в интервью немецкому изданию Bild. Канцлер также напомнила, что "Роснефть" входит в санкционный список Евросоюза.

Канцлер сообщила, что сама не намерена занимать никаких должностей в бизнес-структурах после того как уйдет с должности. При этом она отметила, что сейчас полностью сконцентрирована на избирательной кампании и призналась, что хотела бы вновь возглавить правительство ФРГ.

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер занимает должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG. 11 августа правительство России выдвинуло его в совет директоров "Роснефти". Кандидатуру экс-канцлера планируют утвердить в конце сентября. Пресса отмечает, что Шрёдер сможет зарабатывать на своём посту более 550 тысяч долларов в год.

Информация о вероятном назначении экс-канцлера ФРГ на должность в "Роснефти" вызвала критику среди оппонентов. Шрёдер в интервью немецкой прессе заявил, что не собирается отказываться от должности. Он утверждает, что сможет внести вклад в укрепление связей России и Европы.