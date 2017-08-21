Россия погасила последний внешний долг Советского Союза

Россия погасила последний долг СССР – 125 миллионов долларов Министерство финансов страны выплатило Боснии и Герцеговине. Отмечается, что деньги были перечислены еще 8 августа.

Предпоследний долг СССР – перед Македонией – Кремль погасил в феврале. Задолженность бывшего Советского Союза перед этой страной составляла 60 миллионов долларов.

Внешний долг самой России составляет более 50 миллиардов долларов, отмечает РБК. Несмотря на это, Москва за последние годы простила другим странам долги более чем на 80 миллиардов.