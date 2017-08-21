В Ростове-на-Дону при пожаре пострадали более 40 человек

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном секторе, по последним данным, пострадали 45 человек, семеро из них госпитализированы. Тушение пожара продолжается. Ранее сообщалось, что огнем были охвачены более 25 жилых домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным движения "Открытая Россия", в районе, где произошел пожар, планируется строительство отеля для гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Местным жителям, которые отказались продаваться свои участки под возведение гостиницы, представители компании-застройщика, как утверждает "Открытая Россия", ранее угрожали поджогом.​

Ростовская прокуратура начала проверку по факту пожара в центре города. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных сообщает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Версию поджога в полиции назвали "маловероятной", отмечает агентство.