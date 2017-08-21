Трамп наблюдал за солнечным затмением из Белого дома

Президент США Дональд Трамп наблюдал за солнечным затмением в Вашингтоне. Как сообщают американские средства массовой информации, в момент затмения Трамп вместе с супругой Меланией находился на балконе Белого дома.

​Сегодняшнее солнечное затмение в Америке назвали "великим американским". Впервые с 1918 года затмение можно было увидеть на всей территории США. За ним наблюдали миллионы американцев. Во многих американских городах организовали специальные площадки с большим количество телескопов.

Пик затмения в Вашингтоне пришелся на 14:42 по местному времени. Луна при этом закрыла солнечный диск не полностью, а только на 80 процентов.